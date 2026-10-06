Diputados federales de Morena piden que se declare “emergencia sanitaria” en Guadalajara

Al micrófono, el diputado federal Carlos Palacios, junto a la bancada morenista en la Cámara federal.

Diputados federales de Jalisco exigieron al gobierno de Jalisco una declaratoria de emergencia sanitaria en el Área Metropolitana de Guadalajara, por la crisis de agua potable que sufren los tapatíos, al recibir en sus casas agua sucia que atenta contra su salud y pone en riesgo su vida.

Los legisladores federales jaliscienses de Morena demandaron que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, asuma su responsabilidad con seriedad y deje de gobernar a través de fotografías, videos y de la frivolidad. Le exigieron dejar de lado los gastos en conciertos y en su autopromoción y de verdad canalizar el presupuesto a atender este problema, que afecta a miles de tapatíos.

En conferencia de prensa conjunta de la bancada federal de Jalisco, el diputado federal, Carlos Palacios Rodríguez, acusó al gobernador Lemus Navarro y a Movimiento Ciudadano (MC) de mentir y eludir su responsabilidad, al acusar que la crisis del agua en Guadalajara es supuestamente por la falta de apoyo del Gobierno Federal.

Comentó que desde los tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador se mandaron a Jalisco los recursos suficientes para las obras de la Presa El Zapotillo, con el propósito de mejorar el abasto del vital líquido, pero las obras no se realizaron.

“Quiero señalar que la crisis del agua es culpa de Movimiento Ciudadano y de su gobierno, porque ellos han gobernado el estado ocho años y la zona metropolitana de Guadalajara 12 años, entonces no pueden culpar de la crisis del suministro de aguas al Gobierno Federal”, indicó Palacios.

Palacios Rodríguez señaló que el SIAPA por lo menos tiene tres años sin dar el mantenimiento adecuado, lo que ha ocasionado la crisis del agua, donde literalmente la gente está recibiendo “aguas negras”.

Añadió que el presupuesto que se aprobará para el próximo año “es histórico”, con más de 11 mil millones de pesos adicionales al presupuesto actual, por lo que se tendrán los recursos necesarios para realizar las obras hídricas que requiere la zona metropolitana de Guadalajara, como mantenimiento de las plantas potabilizadoras y la red de drenaje.

A su vez, la diputada Mery Pozos preguntó: “¿Dónde está el mantenimiento de las plantas potabilizadoras?. Mientras utedes se dedican a echar culpas y a intentar construir narrativas, la crisis ya se les desbordó. Por eso exigimos la declaratoria de alerta sanitaria”.

Participaron en el pronunciamiento las diputadas federales Mery Gómez Pozos, Claudia García Hernández, Marcela Michel, así como Alberto Maldonado, quienes señalaron que “las familias de Jalisco merecen agua limpia, respuestas y soluciones”.