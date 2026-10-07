Más de 2 mil 500 mujeres emprendedoras fueron beneficiadas en Jalisco este año

Más de 2 mil 500 mujeres fueron beneficiadas este año en Jalisco a través de las estrategias Fuerza Mujeres y Empresarias de Alto Impacto, programas impulsados por el Gobierno estatal para fortalecer la autonomía económica y brindar herramientas a quienes buscan iniciar, sostener o hacer crecer sus negocios.

Durante la entrega de reconocimientos a beneficiarias de ambas estrategias, realizada en el Parque Agua Azul, la presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, reconoció el esfuerzo de las mujeres emprendedoras y destacó la importancia de sus proyectos para sus familias y comunidades.

“Mujeres, como ustedes están abriendo la posibilidad de que se formen más hombres y mujeres de bien para poder construir un país mejor”, expresó.

Delgadillo señaló que detrás de cada negocio existen historias de esfuerzo y mujeres que buscan generar mejores oportunidades para ellas y para las personas que las rodean. En este sentido, sostuvo que impulsar la autonomía económica es fundamental debido a las condiciones que todavía dificultan la participación plena de las mujeres en el ámbito laboral y económico.

“Las mujeres que hoy están reunidas, son las mujeres que sostienen la grandeza de Jalisco. Ustedes”, afirmó.

Por su parte, Fabiola Loya, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, explicó que la autonomía económica implica que las mujeres cuenten con ingresos propios y puedan decidir sobre ellos, invertir, hacer crecer sus negocios y definir el rumbo de sus vidas.

“Estrategias como estas, permiten que cada mujer que abre, sostiene, o hace crecer su negocio, aprende, se capacita, toma decisiones y gana confianza en lo que sabe hacer, y eso se traduce en crecimiento personal”, señaló.

Durante el encuentro también se reconoció la participación de las beneficiarias de Fuerza Mujeres y Empresarias de Alto Impacto, quienes han desarrollado distintos proyectos productivos a partir de procesos de capacitación y acompañamiento.

Maye Villa destacó que uno de los objetivos de estas estrategias es que las mujeres tengan herramientas para organizarse, tomar decisiones y desarrollar soluciones que les permitan mejorar sus condiciones de vida.

“Lo que buscamos es escucharlas, acompañarlas y brindarles herramientas para que sean ustedes quienes se organicen, tomen decisiones y construyan soluciones para mejorar su calidad de vida. Porque detrás de cada cifra hay mujeres sosteniendo a sus familias, a su entorno y generando empleos”, afirmó.

Las estrategias estatales están dirigidas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres mediante herramientas para iniciar, sostener y consolidar negocios, con especial atención a quienes enfrentan mayores obstáculos para incorporarse al mercado laboral o generar ingresos propios.

Con estas acciones, autoridades estatales y municipales señalaron que buscan ampliar las oportunidades para que más mujeres desarrollen sus capacidades, fortalezcan sus proyectos productivos y alcancen una mayor independencia económica.