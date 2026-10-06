Ante crisis de agua buscan llamar a comparecer al titular del SIAPA

Se hizo un pronunciamiento de diputados de Morena, Futuro, Hagamos y PT.

Ante la crisis del agua sucia, en el Congreso local priva la parálisis. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) debe reactivar el llamado a comparecer al director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, quien sigue sin cumplir con la cita que tiene con los diputados, desde que asumió el cargo desde el pasado 1 de abril.

Incluso, la sesión legislativa prevista para este jueves próximo se canceló y se aplazó hasta el 15 de octubre, denunciaron en rueda de prensa, legisladoras y diputados de Morena, Hagamos, Futuro y PT,

El diputado de Morena, Alejandro Puerto, dijo que hizo una solicitud formal a la Jucopo para que se exija la rendición de cuentas de funcionarios involucrados en el tema del agua.

“Es que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en lugar de acelerar el paso, de promover que sesionáramos para ver este tema, decidió posponer la sesión que teníamos para el 8 de octubre, la pasaron para el 15 de octubre. Me parece importante advertirlo, porque todos sabemos y para nadie es secreto que el Congreso vive un descrédito frente a la ciudadanía y ese descrédito se está profundizando cada vez que el Congreso agacha la cabeza, baja las manos o se hace omiso ante los problemas de las personas”, precisó Puerto.

Tonantzin Cárdenas Méndez, coordinadora parlamentaria de Futuro, señaló que las bancadas de MC y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), son quienes se oponen a que se destraben las iniciativas de ley que buscan dar un giro al tema de gestión del agua y a que los funcionarios estatales rindan cuentas ante la crisis del agua sucia.

Incluso, en su momento se pidió que el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, hablara de los riesgos que corre la gente al usar esa agua sucia para lavar los trastes o para bañarse. Pero eso no se autorizó.

“El secretario de Salud lejos de grabar un video en Casa Jalisco no le ha dado respuestas ni certezas sanitarias que le permitan a la gente saber qué hacer en sus casas, en sus negocios y la manera en que requerimos este líquido para hacer vida cotidianamente”, dijo.

La diputada de Futuro, Mariana Casillas, presidenta de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso, refirió que hay varias iniciativas relativas al tema de la gestión del SIAPA que están “congeladas”, entre ellas, las auditorías que se pidieron para el organismo operador del agua, los nuevos requisitos para quien ocupe la dirección del SIAPA, la inclusión de los sindicatos de trabajadores en la Junta de Gobierno del organismo, así como un nuevo modelo para elegir al director de la institución, para que dure siete años en el cargo.