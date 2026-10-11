Lo acusan de matar a mujer por el robo de una moto; ya lo capturó la Fiscalía

Casquillos de bala (Foto especial de archivo)

Señalado de asesinar a una mujer por un conflicto relacionado con el robo de una motocicleta, la Fiscalía del Estado aprehendió a Emmanuel Zinedine “N”, quien deberá afrontar cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, pues en los mismos hechos también dejó herido de bala a un hombre.

El sospechoso del crimen fue capturado en un operativo coordinado entre agentes de la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y el Ejército Mexicano.

Los delitos que se le imputan a Zinedine “N” se registraron la madrugada del 24 de agosto de este año, cerca de las 5:30 horas en una vivienda situada en la confluencia de las calles Francisco Marcos Mangoyt y Ricardo Palacios, en la Colonia del Carmen municipio de Guadalajara.

Según las investigaciones del Ministerio Público, el ahora detenido en compañía de otros hombres, ingresó al inmueble “a buscar piezas de una motocicleta que presuntamente le habían sido robadas por un hermano de la mujer”.

La dependencia estatal señaló que al percatarse los moradores de la presencia de Emmanuel Zinedine “N”, éste presuntamente accionó una pistola e hirió a una mujer y a un hombre; posteriormente, el agresor y sus acompañantes se dieron a la fuga. En el lugar del ataque quedaron esparcidos casquillos de arma corta.

La mujer, de unos 35 años de edad, resultó con dos impactos de bala; mientras el hombre, de 56 años, recibió un tiro en el cuello.

Los dos baleados fueron trasladados a un puesto de socorros pero unas horas después, la persona de sexo femenino dejó de existir.

El Ministerio Público pudo identificar al señalado como presunto partícipe de los hechos y solicitó la orden de aprehensión ante los juzgados, la cual fue concedida y ejecutada.

Emmanuel Zinedine “N” fue puesto a disposición de un juez de control, el cual determinará su situación jurídica en las próximas horas.