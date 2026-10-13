Amenazaron con entregarlo al cártel: así se vivió la detención por la megamarcha

Las detenciones registradas durante la megamarcha para exigir agua de calidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara continúan generando denuncias en redes sociales. A través de videos y testimonios, familiares y amigos de los manifestantes señalan presuntas irregularidades en los arrestos y exigen la liberación de quienes permanecen detenidos.

Detenciones (Captura de pantalla | Instagram)

Uno de los testimonios que circulan en plataformas digitales es el de un joven que denunció la detención de un amigo suyo, quien, aseguró, no estaba causando disturbios durante la movilización del domingo, a la que asistieron alrededor de 10 mil personas, según cifras oficiales.

La protesta comenzó de manera pacífica; sin embargo, los incidentes se intensificaron en las inmediaciones de Casa Jalisco, donde elementos policiales utilizaron pipas de agua y gas lacrimógeno contra los manifestantes. Posteriormente, circularon videos en los que se observa a policías sometiendo y deteniendo a civiles. Algunos de los registros difundidos en redes sociales están acompañados de señalamientos de que los arrestos se realizaron sin que las personas estuvieran involucradas en actos violentos.

Un joven estudiante de cine vivió situaciones similares al haber sido brutalmente golpeado por los antimotines durante la marcha y después de la misma. Señaló que fue golpeado en dos ocasiones contra un postre y en el video compartido por Julio Astillero, se muestra con un ojo rojo y manchas de sangre.

En el video, el joven aseguró que su amigo permaneció detenido durante casi 48 horas y presentó lesiones de gravedad. Según su relato, el manifestante recibió suturas en la cabeza, sufrió la fractura de dos costillas y vomitó sangre mientras se encontraba bajo custodia.

Además, denunció que durante la detención presuntamente recibió amenazas por parte de personal de la Fiscalía, entre ellas la posibilidad de desaparecerlo, mantenerlo encerrado o entregarlo al crimen organizado.

Las acusaciones se suman a otros testimonios compartidos en redes sociales por personas que buscan información sobre sus familiares y amigos detenidos durante los enfrentamientos. A través de fotografías, grabaciones y relatos, los denunciantes cuestionan las circunstancias de los arrestos y solicitan que se esclarezca lo ocurrido.

La preocupación también se centra en la situación jurídica de cinco de los detenidos, quienes, de acuerdo con la información difundida en redes sociales, podrían ser trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande. Los denunciantes sostienen que se les imputan cargos que consideran fabricados.

Ante este escenario, usuarios de distintas plataformas han exigido que se investiguen las presuntas agresiones y amenazas, se revisen los cargos imputados y se garantice el debido proceso para las personas detenidas.-