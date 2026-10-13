Anuncian plantones en Guadalajara para exigir liberación de detenidos por el agua limpia

La exigencia de liberar a los manifestantes detenidos durante la protesta por el agua limpia del pasado domingo 11 de octubre se extenderá este martes a distintos puntos de Guadalajara, con plantones convocados por familiares, amigos y estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quienes también mantienen su rechazo a la calidad del agua en la ciudad.

Luego de que se confirmara que siete de las 39 personas detenidas el pasado domingo 11 de octubre continúan bajo custodia y judicializarán sus casos, familiares y amigos decidieron trasladar el plantón instalado frente a la Fiscalía del Estado hasta los juzgados orales de Puente Grande, donde los detenidos fueron llevados para el inicio de su proceso.

El traslado ocurrió sin que los familiares fueran notificados previamente. Se enteraron a través de un comunicado de la Fiscalía de Jalisco difundido a medios de comunicación. Ante esta situación, acordaron movilizarse al área de juzgados para acompañar a los detenidos y exigir su liberación inmediata.

La Fiscalía informó que seis de los siete hombres, identificados como David Isaac N, Teodoro Isaac N, Juan Darío N, Alexis Daniel N, Samuel N, Israel N e Iván Octavio N, son señalados por presuntas lesiones dolosas con la agravante de cometerse contra personas que desarrollen funciones de seguridad pública. Al séptimo se le busca imputar el delito de desobediencia o resistencia de particulares.

La dependencia sostiene que “existen elementos suficientes para ser presentados ante un juzgado de control y oralidad”. También aclaró que los detenidos no ingresarían a prisión, sino que permanecerían en el área de juzgados.

Estudiantes convocan a plantones y cierres viales

A la movilización de familiares se sumarán estudiantes de la Universidad de Guadalajara, quienes anunciaron plantones y cierres de vialidades en diferentes puntos de la ciudad para mantener la protesta por la calidad del agua y exigir la liberación de las siete personas que continúan detenidas.

Uno de ellos convocado en Periférico donde se encuentra el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), a las 14:30 horas de este martes.

Otro más en Calzada Independencia, en la fuente Olímpica, cercana al Centro Universitario de Ciencias de la Salud (Cucs) a las 13:00 horas; y otro en avenida Revolución en la puerta principal del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (Cucei) a las 12:30 horas.

También está convocado otro plantón frente a Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Guadalajara, para iniciar a partir de las 13:00 horas de este martes. Todos con la intención de mantener la protesta por el agua sucia y por la liberación inmediata de los siete detenidos.

Las movilizaciones buscan mantener la presión pública tanto por las condiciones del agua como por la situación jurídica de los manifestantes, mientras sus familiares permanecen a la espera de que se defina su situación ante las autoridades judiciales.