PRI exige comparecencia de autoridades por crisis del agua y detenciones en Guadalajara

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigirá explicaciones al Gobierno de Jalisco por la crisis del agua y las detenciones registradas durante la manifestación del domingo 11 de octubre en Guadalajara. Como parte de sus acciones, la bancada priista en el Congreso del Estado solicitará la comparecencia de autoridades del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y de seguridad pública estatal.

A través de un posicionamiento, las diputadas y el diputado María del Refugio Camarena Jáuregui, Alondra Getsemany Fausto de León y José Aurelio Fonseca Olivares señalaron que las autoridades deben explicar tanto las acciones para resolver los problemas de calidad del agua como el operativo implementado durante la protesta.

El grupo parlamentario consideró que la exigencia ciudadana de recibir agua limpia es legítima, luego de meses de denuncias de familias que, de acuerdo con el comunicado, no han obtenido una solución de fondo.

También manifestó preocupación por los enfrentamientos entre ciudadanos y elementos de seguridad, las personas lesionadas y las detenciones. En ese sentido, exigió investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza y posibles detenciones arbitrarias.

“Las denuncias de uso excesivo de la fuerza y de posibles detenciones arbitrarias deben investigarse y, si se comprueban abusos de autoridad, debe haber consecuencias”, expuso el PRI.

Entre las solicitudes que presentará ante el Congreso se encuentran un informe detallado sobre las personas detenidas, las lesiones registradas y los protocolos aplicados durante el operativo, además de una investigación imparcial para deslindar responsabilidades.

Jóvenes priistas condenan actuación policial

Por separado, el diputado federal Carlos Gutiérrez Mancilla, presidente de la Red Jóvenes x México del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y la regidora de San Pedro Tlaquepaque, Regina Martínez González, quien encabeza esa organización juvenil en Jalisco, condenaron la actuación del Gobierno estatal durante las manifestaciones.

Tras una reunión de trabajo, ambos representantes fijaron una postura contra lo que calificaron como represión hacia los jóvenes que protestaron por la crisis del agua, y responsabilizaron políticamente al gobierno de Movimiento Ciudadano y al gobernador Pablo Lemus.

Los dirigentes juveniles expresaron su respaldo a las personas detenidas y sus familias, además de exigir su liberación.

“Desde el PRI, toda nuestra solidaridad con las familias de estas personas que fueron detenidas y exigimos que se liberen. Pero sobre todo también, desde el PRI, condenamos enérgicamente estos actos de represión por parte del gobierno de Movimiento Ciudadano”, manifestaron.

Las dos posturas del PRI coinciden en exigir explicaciones sobre el operativo de seguridad y la situación de los detenidos, al tiempo que colocan nuevamente en la agenda pública la demanda de agua de calidad en los hogares de Jalisco.

Mientras la bancada priista busca que las autoridades rindan cuentas ante el Congreso estatal, los representantes de su organización juvenil centraron su pronunciamiento en la condena a la actuación policial y en la exigencia de liberar a los manifestantes.