El bolero despide al Festival Internacional de Danza

Entre boleros, recuerdos y amores imposibles, el XXIX Festival Internacional de Danza (FID) de Jalisco llegó a su fin en el Teatro Degollado con En código bolero, una propuesta de la compañía A Poc A Poc que llevó al escenario las emociones y contradicciones de las relaciones sentimentales a través de la danza contemporánea.

Bajo la dirección y coreografía de Jaime Camarena, el montaje retomó 18 boleros de figuras como Agustín Lara, Lucho Gatica, José Antonio Méndez y Toña la Negra para explorar el enamoramiento, la pasión, las despedidas y la persistencia de los recuerdos.

Finaliza el Festival Internacional de Danza (FID) con la compañía A poc A poc en el Teatro Degollado

La obra combinó danza, teatro, música y humor mediante una estación de radio ficticia, XH APOC, “Tu estación del recuerdo”, que enlazó las escenas y evocó las transmisiones dedicadas a la música romántica. La participación del poeta y locutor Rojo Córdova, junto con el piano de Rodrigo Mendoza Filomarino y la voz de Mezesabel Merari, enriqueció la atmósfera nostálgica de la presentación.

Más allá de ilustrar las letras de las canciones, la propuesta trasladó sus sentimientos al lenguaje corporal, con movimientos que representaron la intimidad, el deseo, la ausencia y los desencuentros amorosos.

La clausura marcó el cierre de una edición que, bajo el lema “Cuerpos presentes: el futuro se baila ahora”, reunió 26 propuestas artísticas y un taller seleccionado, con la participación de compañías locales y de otros estados.

Finaliza el Festival Internacional de Danza (FID) con la compañía A poc A poc en el Teatro Degollado

Durante dos semanas, el festival ofreció funciones escénicas, talleres, conversatorios, residencias artísticas y videodanza, con espacios para la formación y el intercambio entre creadores y público.

Así, el encuentro concluyó con una mirada al poder de la danza para reinterpretar las emociones humanas y mantener vivos, a través del cuerpo, los recuerdos que habitan en la música.