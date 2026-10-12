Siempre Hay Chamba cuadruplica su presupuesto; beneficia a más de 33 mil familias en Tlajomulco

El programa “Siempre Hay Chamba” de Tlajomulco cuadruplicó su presupuesto y ha beneficiado a más de 33 mil familias, mediante brigadas de recuperación de espacios públicos en las que las personas participantes reciben un cheque de 600 pesos, canjeable en más de 170 comercios del municipio.

La estrategia está dirigida principalmente a madres autónomas, personas cuidadoras y personas con discapacidad, quienes pueden incorporarse a las actividades de acuerdo con sus posibilidades y horarios.

Patricia Sandoval, coordinadora de Cercanía y Corresponsabilidad Social, explicó que el programa también funciona como una alternativa para quienes enfrentan dificultades para acceder a un empleo formal debido a sus responsabilidades de cuidado.

“Y algo que es muy bonito y muy valioso de nuestro programa Siempre Hay Chamba es que también ha servido para transversalizar el sistema de cuidados que tenemos en Tlajo, porque muchas de esas personas, de hecho, la mayoría, son principalmente mamás autónomas y madres cuidadoras que, por las labores de cuidado de sus hijas e hijos o de otras personas dependientes, no pueden acceder a un trabajo formal”, expresa.

“Entonces acceden al programa Siempre Hay Chamba. Tenemos también una gran participación de personas con discapacidad y eso nos parece sumamente valioso: que tengan una opción en la que, además, las tratamos con mucha dignidad y respeto y que sean beneficiarias de un programa social”, subraya.

Tlajo programa Siempre Hay Chamba (Gobierno Tlajomulco)

Las personas inscritas participan en labores de mejora del entorno, mientras que el gobierno municipal proporciona las herramientas, los insumos y el equipo necesario. El cheque que reciben puede utilizarse en los establecimientos incorporados al programa, con lo que también se busca mantener el gasto en los negocios locales.

De acuerdo con Sandoval, las jornadas se organizan en dos modalidades: brigadas ordinarias, generalmente integradas por 40 personas, y macrobrigadas que pueden reunir entre 100 y 200 participantes para intervenciones de mayor escala.

“Tenemos algo que llamamos la macrobrigada, que es una intervención grande, importante, a la que asisten el equipo de la Coordinación de Servicios Públicos y nuestra Dirección de Corresponsabilidad. Nosotros ponemos los camioncitos, los insumos, todo, y muchas veces hacemos una convocatoria de 100 a 200 personas, dependiendo de la intervención”, explica.

“Eso es a lo que llamamos una macrobrigada. Y, ordinariamente, tenemos dos días a la semana, en las ocho zonas del municipio y de manera paralela, 10 intervenciones. Entonces, son 10 brigadas en las que las personas pueden participar y, generalmente, son 40 brigadistas”, señala.

En lo que va de 2026, el programa suma más de 300 intervenciones. Además, el municipio determinó otorgar un estímulo a los comercios que participaron durante el año anterior y respetaron los precios establecidos, para que este año puedan recibir mayores ingresos.

Las convocatorias para las brigadas se publican en los canales oficiales del Gobierno de Tlajomulco y las zonas de intervención se determinan a partir de solicitudes ciudadanas recibidas por la Dirección de Cercanía o mediante la aplicación TlajoApp.

Cómo participar

Las personas interesadas deben registrarse en el enlace correspondiente a cada convocatoria y presentar una copia legible de su identificación oficial y un comprobante de domicilio. Los requisitos son ser mayores de edad y no desempeñarse como servidores públicos.

Los comercios locales que deseen incorporarse pueden realizar su registro durante todo el año en las oficinas de Cercanía y Corresponsabilidad Social o en el Mini CAT Valle.