SIAPA aplicará días de tandeo en 627 colonias a partir del 15 de octubre

A partir del próximo jueves 15 de octubre, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) implementará un esquema temporal de rotación del servicio de agua limpia que impactará a 627 colonias de la ciudad, como parte de las acciones para atender los problemas de calidad del líquido y fortalecer las condiciones de operación del sistema.

La medida comprenderá siete zonas abastecidas por la Planta Potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle, y representará aproximadamente 42 por ciento de la cobertura del SIAPA. El programa no se aplicará de manera generalizada en toda la ciudad, sino que se concentrará en los polígonos que reciben agua a través de los acueductos de dicha planta.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza mesa de seguimiento de calidad del agua con alcaldes metropolitanos

De acuerdo con el organismo, la distribución se organizará mediante un calendario programado que alternará los periodos de abastecimiento entre las distintas zonas. Durante estos lapsos podrían registrarse días con baja presión en el suministro, aunque los tiempos de recuperación del servicio serán distintos según la ubicación y la topografía de cada colonia.

Para que los usuarios identifiquen si su domicilio se encuentra dentro de las áreas contempladas, el SIAPA habilitó el sitio rotaciondeserviciosiapa.jalisco.gob.mx, donde podrán consultar un mapa de Google, localizar su vivienda, conocer el acueducto que abastece su zona e identificar los días en que podría presentarse una disminución de la presión del agua.

Como alternativa para las colonias afectadas, se habilitará el reparto gratuito de agua mediante pipas y se instalarán cisternas con capacidad de 10 mil litros en puntos estratégicos de la ciudad.

El programa fue acordado el lunes 12 de octubre por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y los presidentes municipales que integran la Junta de Gobierno del SIAPA, correspondientes a Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán.

La primera etapa del esquema permanecerá vigente hasta marzo de 2027. Durante octubre se realizarán ajustes operativos conforme a los resultados de su implementación, mientras que el organismo intensificará los trabajos de limpieza y mantenimiento de tanques, filtros, clarificadores y equipos de abastecimiento.

El SIAPA también recomendó a la población limpiar, en la medida de lo posible, sus aljibes y tinacos para contribuir a mejorar las condiciones del agua dentro de los hogares, además de utilizar el recurso de manera moderada y responsable, priorizando las necesidades esenciales.

Por el momento, las zonas abastecidas por sistemas distintos a la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle quedan fuera del programa, por lo que no se prevén interrupciones derivadas de esta medida en esas áreas.

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