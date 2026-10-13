Detienen a repartidor de Rappi durante megamarcha por agua limpia en Jalisco

Samuel Navarro, repartidor de la plataforma Rappi, fue detenido por elementos policiales en el cruce de las calles Rubén Darío y Manuel Acuña, durante la megamarcha realizada en Guadalajara para exigir agua limpia en Jalisco.

Detenido Samuel Navarro (Captura de pantalla de video en redes)

Videos difundidos en redes sociales por usuarios que presenciaron los hechos muestran el momento de la detención y el uso de la fuerza contra el joven, quien, de acuerdo con las versiones difundidas, presuntamente no estaba realizando ninguna acción que justificara la intervención policial.

Claudia Morales, madre de Samuel, contó a distintos medios de comunicación que su hijo trabaja como repartidor desde el año pasado para contribuir con los gastos del hogar y apoyarla económicamente con su tratamiento contra el cáncer de mama.

De acuerdo con las versiones difundidas sobre el caso, el joven adquirió su motocicleta por 13 mil pesos, pero hasta el momento se desconoce su paradero.

Tras su detención, Samuel fue trasladado al penal de Puente Grande, donde se prevé que tenga una audiencia para determinar su situación jurídica.

Hasta ahora, la información disponible no precisa los cargos que se le imputan ni las circunstancias específicas que motivaron su detención.