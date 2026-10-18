Documenta CEDHJ detención de dos manifestantes en Guadalajara

. Destrozos en el edificio de Palacio de Gobierno.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) documentó la retención de dos personas por parte de elementos de la Policía de Guadalajara durante los disturbios registrados en la manifestación de este domingo, informó el primer visitador, Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez.

El funcionario precisó que ambas personas eran, hasta ese momento, las únicas que el organismo tenía identificadas como puestas a disposición de una autoridad, aunque trasciende que pudieran ser más.

Agregó que la Comisión recababa información para conocer las circunstancias de las retenciones y verificar que se respetaran sus derechos.

La situación jurídica de los retenidos deberá definirse conforme a los elementos que reúna la autoridad municipal, que determinará si existen indicios de la comisión de algún delito, si se trata de una falta administrativa o si corresponde dejarlos en libertad.

Murillo Gutiérrez señaló que todavía se verificaba si las personas eran menores de edad, por lo que no dio por confirmado ese dato.

En paralelo, personal de la CEDHJ documentó la actuación de un grupo de aproximadamente 30 personas que lanzó petardos contra el edificio de Palacio de Gobierno y hacia personas que se encontraban en los alrededores.

El primer visitador explicó que el organismo analizará los hechos para determinar si se produjeron posibles violaciones a los derechos humanos, tanto por las agresiones registradas como por la actuación de las autoridades durante los acontecimientos.