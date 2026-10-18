15 policías lesionados por ataques con bombas molotov a edificios de gobierno

Policías estatales resistían ataques en Palacio de Gobierno

En medio de los actos vandálicos y ataques en contra del edificio de Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Guadalajara, con pretexto de la manifestación en contra del agua contaminada, 15 policías estatales habrían resultado intoxicados y con quemaduras leves.

Los desmanes por parte de un grupo de choque que trató de infiltrarse en la marcha de protesta continuaban durante la noche del domingo.

Según información extraoficial, el número de personas detenidas habría aumentado a 10, contando el arresto de cinco sujetos que presuntamente lanzaron bombas molotov a las sedes del Congreso del Estado y del Poder Judicial situados sobre Avenida Hidalgo, y que se daban a la fuga en una camioneta con reporte de robo.

Entre el total de diez personas retenidas, se dice que hay menores de edad que también habrían participado en los ataques a dichos edificios gubernamentales.