Grupos de choque se turnaron para atacar edificios históricos; hay 10 detenidos

Vándalos se turnaron en los disturbios

El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora y el Gabinete estatal de seguridad infomaron en una rueda de prensa este lunes que fueron detectados cinco bloques o grupos de cheque que se turnaron para atacar negocios y edificios patrimoniales del Centro Histórico con el pretexto de la segunda marcha multitudinaria por la calidad del agua en Guadalajara realizada este domingo 18 de octubre.

Se indicó que uno de los bloques que primero hizo agresiones iba conformado por sujetos con camisas de equipos de futbol, y que luego se alternaron otros grupos para atacar e incluso hubo mujeres y menores de edad, incluso niños, participando en la reyerta.

Se actualizó que el número de personas detenidas fue de 10 en total, puestas: cinco hombres adultos tras lanzar bombas molotov y provocar incendios en los accesos del Palacio Legislativo y el Palacio de Justicia, dos de los cuales cuentan con antecedentes penales por robo.

Otros dos masculinos, de 19 y años de edad, entregados directamente por los otros manifestantes a la Policía de Guadalajara.

Aparte de tres personas arrestadas dentro del Palacio de Gobierno, entre ellas un menor de 16 años, una mujer con crisis nerviosa y un hombre que agredió a un policía, quien tiene 36 años de edad y proviene del estado de Guerrero.

Tal como La Crónica de Hoy lo había informado, las autoridades contabilizaron daños materiales en el Palacio de Gobierno, la Catedral de Guadalajara, el Palacio de Justicia, el Palacio Legislativo, así como a cámaras de video e infraestructura del Escudo Urbano C5, la Plaza de la Liberación, la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres, así como a seis comercios y dos vehículos.

Aparte, se reiteró que 15 policías resultaron lesionados, aunque ninguno de gravedad, y seis civiles también requirieron atención médica.

Se dijo que hay personas participantes en los desmanes, captadas sin el rostro cubierto, las cuales se estarán difundiendo para que la ciudadanía los identifique y los denuncié.