MP investiga a 5 por desmanes en Centro Histórico; otros 2, a disposición de juez cívico

Captura de 5 sospechosos de participar en desmanes.

La Fiscalía de Jalisco tiene bajo investigación a cinco detenidos por los actos vandálicos y ataques con bombas molotov luego de la manifestación por agua limpia en el Centro Histórico de Guadalajara, este domingo 18 de octubre.

Se trata de los individuos que fueron capturados en una camioneta con reporte de robo a bordo de la cual presuntamente huían tras lanzar explosivos en el Congreso del Estado y en Palacio de Justicia.

Los cinco fueron interceptados mediante un operativo de la policía estatal en la Calzada Independencia y Avenida Hidalgo.

Antes habían sido detenidos por parte de la Comisaría de Guadalajara, otros dos individuos -uno de los cuales sería menos de edad- a petición de manifestantes pacíficos, quienes los señalaron de arrojar barrenos y conducta violenta en los alrededores de Palacio de Gobierno Municipal.

Aunque en la lógica se supondría que estos últimos deberían ser investigados junto con los otros cinco, para descartar o confirmar que tuvieran relación y que pudieran haber actuado de manera organizada, tanto la policía municipal como la Fiscalía del Estado coincidieron en señalar que su situación legal se resolverá por separado.

Toma aérea con DRON de la captura de presuntos responsables de arrojar bombas molotov en Palacio de Gobierno y Palacio Judicial; captura fue hecha por la Policía de Jalisco y la Policía de Guadalajara pic.twitter.com/W0HNE2woak — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) October 19, 2026

Las capturas de los siete señalados se concretaron por la tarde, pero los desmanes continuaron hasta alrededor de las 11:00 de la noche, después de que los vándalos se cansaron de pintarrajear los muros de cantera, destrozar candiles y puertas de edificios históricos que son patrimonio de Guadalajara, incluida la Catedral Metropolitana, que fue grafiteada en sus muros de cantera.

Aparte, antes de los ataques a los inmuebles patrimoniales, hubo daños y saqueos en al menos seis negocios.

Actos vandálicos en Palacio de Gobierno. Guadalajara, 18 de octubre 2026

El más afectado fue el Palacio de Gobierno que fue blanco de embates desde antes de las 18:00 horas y hasta las 23:00. Al final de la jornada se reportó que hubo 15 policías lesionados por intoxicación y quemaduras leves, debido a las bombas molotov arrojadas por los revoltosos.

Por el momento, por esto último no se han reportado más detenciones.

Según la versión oficial, los grupos de choque que causaron todos los desmanes estaban conformados por unas 300 personas.