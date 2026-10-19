SIAPA habilita plataforma para consultar la rotación del agua

Las familias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) pueden consultar en una plataforma digital los días en que podrían registrar baja presión de agua en sus hogares, como parte del Programa de Rotación del Servicio de Agua Limpia del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

El sitio permite localizar cada domicilio en un mapa interactivo, identificar el acueducto que abastece la vivienda y conocer los días programados con posibles afectaciones en el suministro. La herramienta está disponible para las personas usuarias que deseen verificar si su colonia forma parte del esquema.

El programa comenzó el 15 de octubre y comprende 627 colonias distribuidas en siete zonas abastecidas por la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, cuya cobertura representa aproximadamente 42 por ciento del sistema del SIAPA.

La rotación consiste en alternar de manera programada los periodos de abastecimiento entre distintos sectores, como parte de las medidas para atender la problemática relacionada con la calidad del agua y mejorar las condiciones operativas del sistema.

Sin embargo, el organismo precisa que la medida no se aplica en toda la ciudad, pues las colonias abastecidas por otros sistemas quedan fuera de este esquema. Por ello, la recomendación es revisar directamente el mapa antes de anticipar posibles afectaciones en el servicio.

Los tiempos para recuperar la presión y el suministro pueden variar de una colonia a otra, dependiendo de la ubicación, las condiciones de abastecimiento y la topografía. Ante las necesidades de las familias afectadas, el SIAPA contempla el reparto gratuito de agua mediante pipas y la instalación de cisternas con capacidad de 10 mil litros en puntos estratégicos.

Durante octubre se realizarán ajustes operativos de acuerdo con los resultados de la implementación. La primera etapa del programa está prevista para mantenerse hasta marzo de 2027.

El organismo recomienda consultar periódicamente la plataforma y sus canales oficiales, además de hacer un uso responsable del agua, priorizando las necesidades esenciales y evitando desperdicios.

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