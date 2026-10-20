Cayó “El Nenuco”, líder del CJNG en Tijuana; sería quien colgó narcomantas amenazando a Peso Pluma y Junior H

Amenazas a Peso Pluma "El Nenuco", cabecilla del CJNG, fue el presunto responsable de poner narcomantas contra distintos cantantes del regional mexicano. (Cuartoscuro y especial)

El presunto líder de una célula de la delincuencia organizada que operaba en Tijuana fue capturado este lunes mediante un operativo desplegado por fuerzas federales. El objetivo criminal habría sido ubicado en un hospital privado en Zapopan, por lo que en primera instancia se presumía que se encontraba herido.

El detenido está identificado de manera extraoficial como Arturo Enrique Guillén García, alias “El Nenuco”, a quien, además de varios delitos, se le achaca haber ordenado colocar narcomantas en las que se amenazaba a cantantes de corridos y música regional para que no se presentaran en espectáculos en la ciudad de Tijuana.

¿Dónde fue detenido “El Nenuco”?

El arresto de “El Nenuco” se habría concretado la tarde del 19 de octubre en un sanatorio situado sobre la avenida Manuel Clouthier, casi al cruce con la calle San Luis Gonzaga, en la colonia Jardines de Guadalupe.

De acuerdo con reportes periodísticos, el presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tendría en su contra acusaciones por homicidio calificado, asociación delictuosa y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

¿De qué se le acusa a “El Nenuco”?

Además, se le señalaba como quien ordenó colgar mensajes en mantas en distintos puntos de Tijuana, con advertencias dirigidas a artistas regionales como Peso Pluma, Junior H y Grupo Firme, bajo amenazas de muerte debido a la supuesta simpatía de esos cantantes con el Cártel de Sinaloa.

Debido a la falta de información oficial, se especulaba que “El Nenuco” podría haber sido detenido cuando visitaba a un paciente y no porque él estuviera herido.