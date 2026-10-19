Localizan en Tlajomulco a adolescente con Alerta Amber

Una adolescente que contaba con Alerta Amber fue localizada en Tlajomulco de Zúñiga, luego de que sus familiares reportaran su ausencia desde un día antes.

La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal informó que recibió un reporte a través del 911 sobre la calle San Carlos, al cruce con San Guillermo, en el fraccionamiento La Providencia, por lo que inició labores de búsqueda en campo con apoyo del área de videovigilancia del C5 Tlajomulco.

Horas después, las autoridades fueron informadas de que la menor había regresado a su domicilio en compañía de su madre. Personal de Trabajo Social de la Comisaría acudió a la vivienda para corroborar su localización.

La madre confirmó que su hija se encontraba bajo su resguardo y en buen estado de salud. De acuerdo con el reporte policial, la adolescente explicó que había salido a caminar al cerro y olvidó avisar a sus familiares, quienes posteriormente reportaron su ausencia.

Tras verificar la identidad de ambas, los oficiales les brindaron recomendaciones para prevenir situaciones similares y les indicaron acudir al área de Desaparecidos de la Fiscalía Regional de Tlajomulco para notificar formalmente la localización y gestionar el cierre de la Alerta Amber.