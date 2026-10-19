Pide el IEPC a diputados que le asignen gasto suficiente para año electoral en 2027

Ernesto Santana Bracamontes, presidente del IEPC, visitó el Congreso, junto con consejeras electorales.

El pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), encabezados por el consejero presidente Ernesto Santana Bracamontes, visitó el Congreso local y se reunió a puerta cerrada con los ocho coordinadores parlamentarios de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que dirige el panista Julio Hurtado Luna.

El titular del IEPC además de explicar los trabajos que les tocará realizar a ese organismo en el año electoral 2026-2027, aprovechó para que solicitar que se le asigne un presupuesto suficiente para desarrollar cinco tareas centrales de la institución, en el que sobresale la elección local de junio de 2027 y la consulta a los habitantes del municipio de Bolaños, Jalisco.

“Nosotros planteamos cinco rubros de manera específica que son las actividades ordinarias del Instituto, las del proceso electoral del próximo año, la consulta en el municipio de Bolaños, el inicio del proceso electoral de la elección judicial y el presupuesto o financiamiento a los partidos”, expresó Santana, entrevistado al finalizar el encuentro.

El presidente de la Jucopo, Julio Hurtado Luna, señaló que revisarán las peticiones del IEPC y les darán respuesta a la brevedad.

“Este encuentro es para dialogar respecto de los muchos temas que sin duda serán de interés compartido, el tema de presupuesto, que es un asunto importante en materia de la realización de la elección que se realizará el próximo año. La consulta de Bolaños, que hay ciertos aspectos pendientes de resolver. Los tiempos y disposiciones del proceso electoral, que nos parece importante abordar, más lo que en el interés de cada uno de los coordinadores parlamentarios y del propio Consejo, se sumen para esta reunión”, precisó.

El líder de la bancada de Morena, Miguel de la Rosa, subrayó que sí se puede revisar la solicitud de otorgar más gasto al IEPC para realizar las elecciones locales de 2027, pero se cuidará que no haya excesos en gastos superfluos o no prioritarios.

En 2026, el IEPC dispone de un presupuesto de 647 millones de pesos, aprobado por el Congreso. El organismo originalmente había solicitado 777 millones de pesos. Alrededor de 80% del gasto se canaliza a los partidos políticos.