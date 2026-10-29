El acceso a internet es un derecho humano en Jalisco, según lo aprobó el Congreso

Dos hombres y dos mujeres rindieron protesta como consejeros ciudadanos de la CEDHJ.

El servicio de internet ya es un derecho incluido en el artículo 4º de la Constitución del Estado de Jalisco.

Durante la sesión del Congreso local se aprobó esta reforma, con 31 votos a favor, ya que tener internet permite estudiar, trabajar, hacer trámites, recibir atención médica y mantenerse en contacto con la familia. Por eso, el acceso a internet se reconoce como un derecho para todas las personas.

La diputada de MC, Montserrat Pérez Cisneros, autora de la reforma, dijo que en Jalisco el internet “ya no es un lujo”.

La reforma establece que el Estado deberá garantizar el acceso a internet de manera progresiva y sin discriminación, con especial atención a las comunidades rurales y a las personas que enfrentan mayores dificultades para conectarse.

“El motivo de haber presentado esta iniciativa es de que hace muchos años hemos trabajado en este estado, en el proyecto de conectividad más ambicioso del país y es un proyecto que conectó 125 municipios con fibra óptica, hizo que llegaran a las cabeceras municipales, fibra directamente del estado y que eso ha permitido garantizar espacios públicos con acceso al internet, a un internet de cierta calidad, de alta velocidad, que incluso nos permitió llegar hasta la sierra” explicó.

Durante la sesión del Congreso, a petición de la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, se guardó un minuto de silencio, por la muerte del tres veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, a quien la Legislatura, ya le tenía programado realizar un homenaje, sin embargo, ahora se hará post mortem.

En la sesión también rindieron protesta cuatro consejeros ciudadanos del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Se trata de Silvia López González, Ricardo Zepeda Gómez, Raúl Muñoz Delgadillo y Rubén Alberto Arroyo Ramos.

Se le tomó la protesta de ley a los integrantes del Consejo de Participación Ciidadana y Popular para la Gobernanza de Jalisco: Ellos son José Antonio Michel González, Noelia Rodríguez Hernández, Brenda Esmeralda Rodríguez Rendón, Alejandra Martínez Gómez, Elsie Guzmán Rodríguez, Aldo Alan Chavarría Montiel y Paulina Álvarez Jasso.