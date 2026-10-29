Secretaría de Seguridad destina mil agentes para operativo de halloween

Destinarán a mil agentes de la Policía de Jalisco contra las rodadas del terror

A través de sus áreas de inteligencia, la Secretaría de Seguridad Jalisco está rastreando las convocatorias a las llamadas “rodadas del terror”, y para prever posibles actos vándalcios incrementará a mil elementos el estado de fuerza para el “Operativo Halloween” este sábado 31 de octubre.

La Secretaría de Seguridad Jalisco ha detectado siete puntos en los que se mantendrá presencia preventiva para prevenir desmanes y ataques a unidades del transporte público, que son usuales durante la también conocida como noche de brujas y que en muchas ocasiones son protagonizados por jóvenes en motos.

La corporación llamó a la ciudadanía a reportar al teléfono 911 cualquier incidencia o afectación, tanto por estas rodadas como por otras situaciones generadas en contra de camiones urbanos.

El año pasado, el operativo dejó 35 personas detenidas, así como 123 motocicletas aseguradas, aparte de una cuatrimoto y un vehículo tipo razer.

En halloween del 2025 fueron aseguradas 123 motos, una cuatrimoto y un razer

El operativo empezará desde la tarde del sábado y se prolongará hasta la madrugada del domingo. Se sabe que otras corporaciones policiacas incluidas la Guardia Nacional y el ejército también estarán patrullando.