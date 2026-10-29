Intensifican vigilancia y multas vs motos y autos que invaden carriles del macrobús

Intensifican operativo vs conductores que invaden carriles confinados del macrobús

Entre enero y octubre de 2026, la Policía Vial, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Jalisco, ha levantado mil 577 boletas de infracción en contra de motociclistas y automovilistas que invaden los carriles confinados del macrobús, tanto en la Calzada Independencia como en el Anillo Periférico.

Intensifican operativo vs conductores que invaden carriles confinados del macrobús

Se dijo que el número de infracciones aumentó significativamente durante el presente mes, luego de que se intensificó la vigilancia en dichos corredores viales.

De las mil 577 boletas de infracción, tan sólo en octubre, cuando inició el despliegue ampliado, se levantaron 399, es decir, poco más de una cuarta parte de las sanciones en lo que va del año, según informó la Secretaría de Seguridad Jalisco.

El titular de esa corporación, Juan Pablo Hernández González, indicó que los agentes de la Policía Vial robustecieron la vigilancia en carriles de Macro Calzada y de Macro Periférico luego de detectar un aumento en los percances viales en esas rúas.

Las sanciones por invadir tales carriles confinados pueden alcanzar los 23 mil 462 pesos.

Intensifican operativo vs conductores que invaden carriles confinados del macrobús

Las multas se han levantado en contra de conductores de motocicletas y de automóviles que circulan dentro de los carriles confinados y también en contra de los que dan vuelta prohibida.

SE EXHORTA A CICLISTAS

A los ciclistas que también invaden los carriles confinados, los agentes que realizan el operativo no los pueden sancionar pero se les hace un exhorto para que por su propia seguridad, se abstengan de dicha práctica.