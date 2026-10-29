Invitan a tapatíos a convertirse en guardianes del arbolado urbano

Con más de un millón de árboles en Guadalajara, el Gobierno municipal busca involucrar a la ciudadanía en el cuidado y la protección del arbolado urbano mediante el programa Arborista Ciudadano, una iniciativa de formación que brindará herramientas para identificar afectaciones, reconocer buenas prácticas y contribuir a la conservación de las áreas verdes.

Guadalajara invita a la ciudadanía a capacitarse como Arborista Ciudadano

La convocatoria, abierta a personas mayores de edad que viven en Guadalajara y sus alrededores, es impulsada por la Dirección de Medio Ambiente en coordinación con Reforestamos México y la Asociación Mexicana de Arboricultura (AMA). El objetivo es que las y los participantes se conviertan en promotores del cuidado de los árboles en sus colonias, parques y espacios públicos.

Libertad Zavala, directora de Medio Ambiente de Guadalajara, señaló que los árboles son aliados para enfrentar las altas temperaturas y mejorar las condiciones de vida en la ciudad, por lo que consideró importante que la población conozca cómo protegerlos y dónde reportar aquellos que se encuentren en riesgo.

“Los árboles son nuestros mayores aliados, nos ayudan a enfrentar el calor y a vivir mejor. Queremos que más personas sepan cómo cuidarlos, cómo identificar cuando están en riesgo y a dónde acudir para protegerlos. Cuidar el arbolado es una tarea compartida”, expresó.

La capacitación estará integrada por cuatro jornadas, en las que especialistas en biología, arboricultura y gestión del arbolado urbano abordarán temas como la biología de los árboles, la selección de especies nativas, los servicios ecosistémicos y la normatividad municipal relacionada con su cuidado. También se analizarán las malas prácticas que pueden afectar su desarrollo y conservación.

Las primeras tres sesiones se realizarán en línea, los días 4, 11 y 25 de noviembre, de 17:00 a 19:00 horas. La última jornada será presencial el sábado 28 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas, e incluirá contenidos sobre la historia del arbolado de la ciudad y sus árboles patrimoniales, además de una evaluación final y la entrega de reconocimientos.

Guadalajara invita a la ciudadanía a capacitarse como Arborista Ciudadano

Al concluir el programa, las personas participantes podrán identificar daños o afectaciones en los árboles y reportarlos ante las autoridades correspondientes, así como sumarse a actividades de plantación, cuidado y monitoreo en sus comunidades. También se busca que compartan los conocimientos adquiridos para ampliar la red ciudadana de protección del arbolado.

Quienes cumplan con al menos 80 por ciento de asistencia y aprueben la evaluación final recibirán un certificado. Para participar es necesario ser mayor de edad, contar con una computadora y conexión estable a internet, además de tener disponibilidad para asistir a las cuatro jornadas.

Arborista Ciudadano forma parte de la Estrategia de Arbolado Urbano de Guadalajara, que contempla acciones de plantación, riego, monitoreo y producción de especies nativas en el vivero municipal.

La clausura del programa coincidirá con la celebración del reconocimiento de Guadalajara como Ciudad Árbol del Mundo (Tree Cities of the World), otorgado por la Arbor Day Foundation y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), distinción que la capital jalisciense ha recibido durante siete años consecutivos.

Guadalajara invita a la ciudadanía a capacitarse como Arborista Ciudadano

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