Si ya los conocen pa’ qué los invitan; suspenden presentación en palenque por narcocorridos

Vocalista de Clave Especial

Se caen las torres gemelas / Se murió mi abuela / que eran importantes/ Que no te llene de plomo / Si nosotros somos narcotraficantes.

La anterior es una de los estrofas de la canción “El toro encartado”, que interpretaba la madrugada de este jueves 29 de octubre, el grupo de música regional Clave Especial en el Palenque de las Fiestas de Octubre, cuando el sonido fue suspendido para que se terminara su presentación por presunta apología del delito.

El concierto llevaba ya casi dos horas cuando se dio por finalizada la presentación, con el enojo de los asistentes y de los propios integrantes de la agrupación.

Los miembros del grupo musical abandonaron el escenario ante la rechifla del público que al parecer no comprendía lo que pasaba y arrojó vasos con cerveza a varios de los músicos.

Algunos de los músicos de Clave Especial recibieron baño de cerveza

La Fiscalía del Estado podría abrir de manera oficiosa una indagatoria, pues en Jalisco el código penal tipifica como delito el interpretar en espectáculos públicos, canciones que ensalcen hechos delictivos y a las organizaciones criminales.

El año pasado el grupo sinaloense Los Alegres del Barranco, fue sometido a una carpeta de investigación que por oficio abrió la Fiscalía, tras la circulación en redes sociales de imágenes y audios del concierto llevado a cabo el sábado 29 de marzo de 2025, en el Auditorio Telmex de la Universidad de Guadalajara, en donde interpretaron un corrido enalteciendo a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.