Más de 200 empresarios, directivos y representantes del sector público participaron en Reconoce Jalisco 2026, realizado en Tequila Lab, en Zapopan, con el objetivo de reconocer trayectorias empresariales y promover el diálogo sobre innovación y desarrollo económico.

Reconoce Jalisco reúne a más de 200 líderes empresariales

El encuentro fue organizado por MVS Negocios, dirigido por Arlenne Muñoz, y Sinergia Empresarial, encabezado por Fernando Zea, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco (SEDECO). En representación del Gobierno estatal acudieron Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, y Cindy Blanco Ochoa, secretaria de Desarrollo Económico.

Reconoce Jalisco reúne a más de 200 líderes empresariales

Durante la ceremonia se reconoció a empresarios como Stefan Möller Álvarez del Castillo, cofundador y director general de Klar; Alberto Ibarra, de Jabones Ibarra; Jonathan Sifuentes, fundador de Grupo Celion; Susana Cruz Ortega, de Corporativo Quantum; Aracely Ramos, de Mundo Cuervo; Georgina Tello, presidenta de la Asociación de Empresarios Mexicanos; Ricardo Villarreal Cosío, de METASOL; Ana Mendoza Camacho, presidenta de Relaciones Públicas de Occidente (RELAPO), y Jesús Mauricio Robles, de Confitados Finos de México. También fue considerada Marisa Lazo, fundadora de Pastelerías Marisa, quien no estuvo presente.

El programa incluyó conferencias sobre inteligencia artificial, transformación digital y liderazgo empresarial. Stefan Möller participó en una conversación sobre innovación financiera, mientras que Jonathan Sifuentes presentó la conferencia Los visionarios de la nueva era.

También participaron Ángel Conde, especialista en Derecho Penal Fiscal, con una ponencia sobre economía digital y fiscalización con inteligencia artificial, y Daniel Castellanos, rector de UNIVES y fundador de IA para Todos, quien abordó la incorporación de estas herramientas en las empresas.

Reconoce Jalisco reúne a más de 200 líderes empresariales

La jornada incluyó el panel Capital y talento, moderado por Fernando Zea, con la participación de Mónica Magaña, diputada local por Zapopan; Ana Mendoza Camacho y Susana Cruz Ortega. El encuentro también reunió a representantes de instituciones y empresas para intercambiar experiencias y establecer vínculos de colaboración.