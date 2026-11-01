139 motos aseguradas y 2 detenidos con droga en noche de brujas

Aseguran 139 motos en noche de brujas

El “Operativo Halloween” implementado por la Secretaría de Seguridad Pública Jalisco durante la jornada del 31 de octubre, dejó como resultado el aseguramiento de 139 motocicletas por diversas irregularidades -como falta del casco, placas y documentación- además de dos hombres detenidos con droga y un arma punzocortante.

La corporación reportó que se registró saldo blanco al no haberse incidentes mayores en lo que respecta a las denominadas “rodadas del terror”.

El operativo hizo énfasis en diversos puntos de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá, en donde se desplegaron columnas de vigilancia integradas por personal de la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial, Policía Metropolitana, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

“En la zona nororiente de Guadalajara, en el cruce de Calzada Independencia y Batallón de San Patricio, fueron detenidos dos sujetos en presunta posesión de supuesta droga a bordo de un cuatrimoto sin placas”, señaló la Secretaría de Seguridad.

Agregó que a los sujetos de 45 y 26 años les aseguraron siete dosis de aparente droga sintética, un arma punzocortante, dos máscaras y dos extintores.

Dos detenidos en noche de brujas

El Secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, manifestó que el móvil principal del operativo era prevenir percances y dar acompañamiento a los participantes en las rodadas, que en su mayoría son menores de edad.

DETENIDOS LADRONES CON DISFRAZ

De acuerdo con versiones periodísticas, una mujer disfrazada de “La Guasona” y otro hombre del que no se especificó el personaje del que iba caracterizado, fueron detenidos al intentar robar un negocio la tarde del sábado en la Avenida Enrique Díaz de León, entre Fermín Riestra y Avenida Alemania.

Pablo “N”, de 33 años, y Ana Gabriela “N”, de 36, presuntamente llevaban herramientas para abrir el establecimiento, aparte de varios envoltorios de mariguana.