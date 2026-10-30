El Congreso local rindió su segundo Informe; sigue pendiente la Reforma Judicial

La diputada del PRI, Alondra Fausto, presentó el informe del segundo año de la 64 Legislatura.

La 64 Legislatura cumplió su segundo año de actividades y la presidenta saliente de la Mesa Directiva, Alondra Fausto de León, rindió el informe anual de actividades, en el que destacó las reformas aprobadas en materia de atención a personas desaparecidas, sobre transparencia, sobre las condiciones del transporte público, así como de abasto y calidad del agua y atención a victimas.

En este periodo, el Congreso de Jalisco aprobó 367 decretos, realizó 45 sesiones del Pleno y aprobó 437 de 493 acuerdos legislativos presentados por los 38 diputados.

Alondra Fausto, diputada del PRI, resaltó que en Jalisco se aprobó con algunos ajustes, el “Plan B” de la Reforma Electoral avalada a escala nacional.

“Entre los asuntos de mayor complejidad estuvo la actualización de nuestro marco electoral, con nuevas disposiciones en materia de transparencia, igualdad sustantiva, paridad y participación política. Son las reglas mediante las cuales las personas eligen a sus representantes y hacen valer su voz, por eso requieren acuerdos serios y responsabilidad. También adecuamos la legislación estatal sobre transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales”, dijo.

Le presidenta saliente del Congreso hizo un llamado a los diputados para que en el tercer año de esta Legislatura, no descuiden su trabajo, por atender las campañas electorales a punto de arrancar.

“Quiero terminar hablando de lo que viene. Vivimos tiempos en los que, con demasiada frecuencia, los anhelos personales o los intereses de un grupo parecen ocupar más espacio que las necesidades de la comunidad. La política pierde el rumbo cuando empieza a medirlo todo por las próximas candidaturas, por la siguiente elección o por quién obtiene el reconocimiento. Quienes tenemos una responsabilidad pública debemos saber detenernos y preguntarnos a quién está afectando cada decisión. Nuestras aspiraciones deben estar a la altura de las necesidades de nuestros representados”, expresó.

La nueva Mesa Directiva la encabezará el legislador Enrique Velázquez, el próximo semestre.

Al final, se le tomó la protesta de ley a la nueva Mesa Directiva, que encabezará como presidente el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, quien dirigirá el Poder Legislativo el próximo semestre, a partir del 1 de noviembre y hasta el 30 de abril.

A la sesión solemne acudió el nuevo secretario general de Gobierno, Carlos Arias Madrid.

Entre los asuntos pendientes que tiene el Congreso del Estado, está la Reforma al Poder Judicial.

Jalisco es uno de los tres estados que no ha hecho las adecuaciones para realizar elecciones de jueces y magistrados. Tampoco han cumplido con esas reformas, los Congresos de Nuevo León y Querétaro.