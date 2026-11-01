SISEMH impulsa capacitación de 865 trabajadores para prevenir la violencia de género en centros laborales

programa Asociaciones por la Igualdad, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH)

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) presentó los resultados del proyecto “Estrategias de apoyo para erradicar la violencia laboral”, desarrollado en coordinación con la asociación civil INCIDIR, mediante el cual se capacitó a 865 trabajadoras y trabajadores de nueve municipios de Jalisco para prevenir situaciones de acoso, hostigamiento y violencia de género en los espacios laborales.

Durante el encuentro participaron directivos, personal operativo de empresas y representantes de instituciones públicas, quienes conocieron los alcances de esta iniciativa, que busca proporcionar herramientas para identificar conductas violentas y establecer mecanismos de atención dentro de los centros de trabajo.

La titular de la SISEMH, Fabiola Loya Hernández, reconoció la colaboración de INCIDIR y la participación de la iniciativa privada en la construcción de ambientes laborales seguros y dignos. Señaló que la prevención requiere que las empresas promuevan relaciones respetuosas y cuenten con mecanismos para atender las situaciones que puedan afectar a sus trabajadores.

“Los centros de trabajo tienen que ser espacios seguros para todas y todos, donde aprendamos a convivir de manera armónica y promover una cultura de paz”, expresó la funcionaria.

Capacitación en nueve municipios

Violeta Azcona, coordinadora del proyecto de INCIDIR, explicó que las actividades alcanzaron a personas de Acatlán de Juárez, Chapala, Guadalajara, El Salto, La Barca, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Puerto Vallarta y Zapopan.

Para ello se realizaron 20 talleres presenciales e interactivos, dirigidos a brindar información y herramientas prácticas para reconocer situaciones de violencia laboral, prevenirlas y conocer las alternativas institucionales disponibles para atenderlas.

Esta vertiente de prevención laboral comenzó en 2025 y es considerada pionera en Jalisco. Para desarrollar el proyecto, INCIDIR recibió 840 mil pesos de inversión pública. Al considerar los resultados de los dos años de trabajo, la estrategia ha beneficiado a más de 2 mil 600 personas en la entidad.

El programa forma parte de “Asociaciones por la Igualdad”, mediante el cual la SISEMH destina recursos públicos a organizaciones civiles que trabajan en la prevención de la violencia de género en los espacios laborales, así como en la erradicación del embarazo infantil y adolescente.

Protocolos para atender violencia

Uno de los propósitos de estas capacitaciones es que las empresas cuenten con procedimientos claros para prevenir la discriminación y atender casos de acoso y hostigamiento. La dependencia señaló que todavía existe una oportunidad importante para ampliar el conocimiento de estas herramientas entre las personas trabajadoras.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), cerca de dos de cada diez mujeres que trabajan o han trabajado identificaban formalmente la existencia de un protocolo de atención en sus centros laborales.

Ante este panorama, la SISEMH recordó que desde 2019 la Ley Federal del Trabajo establece la obligación de que los centros de trabajo cuenten con protocolos para prevenir la discriminación por razones de género y atender situaciones de acoso.

Como parte de esta orientación, la dependencia propuso a los empleadores una ruta de tres pasos. El primero consiste en elaborar un protocolo por escrito y con participación de las personas trabajadoras; el segundo, asegurar que toda la plantilla conozca a quién puede acudir para solicitar atención, y el tercero, garantizar que los casos sean tratados con confidencialidad y sin represalias.

La intención es que estos mecanismos no se queden únicamente en documentos, sino que sean conocidos por quienes trabajan en las empresas y puedan utilizarse cuando se presente alguna situación de violencia.

Acceso al empleo formal

La construcción de espacios laborales seguros también está relacionada con las oportunidades económicas de las mujeres en Jalisco. Actualmente, 42 de cada 100 mujeres en la entidad participan activamente en el mercado laboral, por lo que contar con condiciones libres de violencia representa un factor para facilitar su ingreso y permanencia en los empleos.

La SISEMH señaló que estas medidas también contribuyen a fortalecer la autonomía económica de las mujeres, al promover espacios donde puedan desarrollar sus actividades sin enfrentar discriminación, acoso u hostigamiento.

En la administración pública estatal también se aplican medidas de prevención mediante el Protocolo Cero. Durante 2026, la dependencia impartió 21 capacitaciones a personas servidoras públicas y emitió 29 opiniones técnicas a través de su Unidad de Seguimiento.

Participación empresarial e institucional

En la presentación de resultados también participaron Edgar Hernández, presidente de INCIDIR; Claudia García, en representación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y Silvia Vega, directora de la Asociación de Industriales de El Salto, en representación del sector empresarial.

Asimismo, estuvo presente Lizeth Ivonne Cuevas, auxiliar de Recursos Humanos de Látex de Occidente y trabajadora beneficiaria del proyecto, quien formó parte de las actividades dirigidas al personal de los centros laborales.

Con los resultados presentados, la SISEMH busca continuar la colaboración con organizaciones civiles y empresas para extender la capacitación y fortalecer los mecanismos de prevención. La estrategia plantea que tanto el sector privado como las instituciones públicas cuenten con procedimientos conocidos, confidenciales y accesibles para atender la violencia laboral.