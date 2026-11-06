La industria tequilera buscará ampliar sus mercados internacionales durante 2027, con la apertura comercial de India y Rusia para la exportación de la bebida, anunció el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón, durante la conmemoración del Día del Tequilero 2026, realizada en Zapopan.

Anuncian apertura de mercados de India y Rusia para exportar tequila en 2027 (Edgar Quintana)

El funcionario señaló que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el próximo año se firmarán convenios con ambos países para facilitar la entrada del tequila a estos mercados, considerados de gran potencial comercial.

“Amigas, amigos, me pidió la Presidenta, Claudia Sheinbaum, que en esta ocasión (...) decirles que el Gobierno de México va a firmar estos acuerdos para que ustedes puedan estar en ese mercado, porque es un producto del cual estamos orgullosos y nos identifica y nos representa”, expresó Ebrard.

Durante el encuentro, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, refrendó el respaldo de su administración a empresarios, comerciantes y trabajadores del sector, al que reconoció como uno de los principales referentes de la identidad mexicana en el mundo.

El mandatario estatal destacó que, junto con el mariachi, el tequila representa a México a nivel internacional, por lo que consideró necesario proteger y fortalecer la industria, así como impulsar sus ventas al exterior.

En este sentido, señaló que Jalisco registró un crecimiento de 108 por ciento en sus exportaciones durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Lemus también reiteró su disposición para trabajar coordinadamente con el Gobierno federal en favor del desarrollo económico del estado y mencionó que parte de esta colaboración contempla proyectos de infraestructura hidráulica para mejorar el abasto y la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Al respecto, recordó el acuerdo de inversión por 25 mil millones de pesos entre la Federación y el Gobierno de Jalisco, destinado a obras como el nuevo Acueducto Chapala-Guadalajara, el Acueducto Calderón-San Gaspar y la ampliación de la Planta Potabilizadora número 3, además de trabajos estatales de modernización y saneamiento.

Por su parte, Roberto Ciprés Cruces, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), señaló que el sector enfrenta retos para consolidar su crecimiento en los mercados nacionales e internacionales, y llamó a continuar generando oportunidades para las siguientes generaciones.

En el marco de la celebración, la CNIT y el Consejo Regulador del Tequila (CRT) entregaron a Marcelo Ebrard el galardón El Sueño, en reconocimiento a sus contribuciones al desarrollo de la agroindustria tequilera y a su proyección internacional.

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, también destacó la importancia económica y cultural de esta industria, al señalar que más de 14 mil familias dependen de las actividades relacionadas con el sector tequilero.

Al encuentro asistieron también Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, y Eduardo Ron Ramos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, entre otras personalidades.