Queda presa por prenderle fuego y matar a una perrita

Por el delito de crueldad en contra de los animales, se abrió proceso penal en contra de una mujer, quien presuntamente ató con un alambre a una perrita y le causó la muerte luego de golpearla, además de rociarle gasolina y prenderle fuego.

Acusada de crueldad en contra de los animales

Los hechos que se le imputan a Ana Lilia “N”, ocurrieron el pasado 24 de octubre en un domicilio situado en el Fraccionamiento Valle de los Olivos II, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, según informó la Fiscalía de Jalisco.

La canina hembra, de talla chica, fue agredida por la susodicha, quien le dio de golpes con un objeto contundente y luego de sujetarla de la cabeza y del hocico con alambre, le roció gasolina para prenderle fuego, “causándole lesiones internas por calcinamiento que le provocaron la muerte”, de acuerdo a lo señalado por la dependencia estatal, aunque no se aclaró el motivo de la crueldad por parte Ana Lilia “N” en contra del animalito

Al tomar conocimiento del caso, el Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Regional reunió datos de prueba para presentar el caso ante un juzgado con sede en Chapala.

“El juez de control resolvió dictar el auto de vinculación a proceso en contra de la imputada, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva justificada por seis meses, además de fijar tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias”, indicó la Fiscalía.

La institución afirmó que tiene el compromiso de combatir la violencia en todas sus manifestaciones y garantizar que las agresiones en perjuicio de los animales no queden impunes en la entidad.