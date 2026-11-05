Supera las 80 mil atenciones programa de salud gratuita de Tlajomulco

Más de 80 mil atenciones médicas ha brindado el programa “Salud cerca de ti” en Tlajomulco durante casi un año de operación, mediante servicios gratuitos para las familias del municipio.

La estrategia, operada por el DIF municipal, cuenta con tres clínicas ubicadas en la cabecera municipal, Cántaros y la Zona Valle, donde se ofrecen consultas de medicina general, atención oftalmológica, estudios de laboratorio y medicamentos gratuitos para las personas afiliadas.

Anabel Rubio, directora general del DIF Tlajomulco, señaló que el programa busca atender a personas que suelen postergar consultas y estudios médicos por falta de recursos económicos o porque priorizan los gastos de otros integrantes de sus familias.

“Esto quiere decir que las personas dejan de atenderse por un tema económico o por priorizar la atención a otro miembro de la familia, y esto conlleva consecuencias de salud mucho más profundas o más complicadas en el futuro”, explicó.

La funcionaria destacó que entre las personas atendidas hay adultos mayores y madres de familia que aprovechan los horarios disponibles mientras sus hijos están en la escuela. Consideró que el acceso a consultas y estudios permite detectar problemas de salud y recibir atención oportuna.

El registro para incorporarse al programa permanece abierto durante todo el año. Las personas interesadas deben acudir al área de Trabajo Social del DIF Cabecera y presentar identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

En el caso de menores de edad o personas con discapacidad, también se solicita el acta de nacimiento.