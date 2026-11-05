Diez bandas competirán en la final de Tlaquesuena 2026; el premio incluye viaje a Colombia

Diez agrupaciones musicales competirán este domingo 8 de noviembre en la final de Tlaquesuena 2026, el primer concurso de bandas organizado por el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque para impulsar a jóvenes músicos.

La convocatoria reunió a 42 bandas integradas por más de 500 jóvenes. Después de un proceso de selección con cuatro jueces, fueron elegidas las diez agrupaciones que buscarán los primeros lugares.

La competencia se realizará de las 17:00 a las 22:00 horas en la Plaza de las Ciudades Hermanas, frente a la Pila Seca. Cada finalista interpretará dos canciones ante el jurado, que determinará a los ganadores.

El primer lugar recibirá 10 mil pesos en efectivo y la oportunidad de representar a Tlaquepaque en el Festival de Vivos y Muertos, programado para el 2 de enero en Paso, Colombia.

El traslado será cubierto por un patrocinador. Además, la agrupación ganadora podrá participar en el TlaqueFest 2027. El segundo lugar obtendrá un premio de cinco mil pesos.

Leonardo Gómez Castro, director del Instituto Municipal de la Juventud de Tlaquepaque, destacó que el concurso busca abrir espacios para que las agrupaciones emergentes den a conocer su trabajo y accedan a escenarios fuera del municipio.

“Será un espacio que les abre oportunidades a las juventudes, para que se escuche su talento y puedan darse a conocer, no solamente en el municipio, sino a nivel internacional, porque van a representar a nuestro municipio en Colombia”, señaló.

La convocatoria estuvo dirigida a jóvenes de entre 12 y 29 años. Durante la jornada también habrá un parque gastronómico con alimentos y productos tradicionales de Tlaquepaque, además de la presentación de Circo Candela, encargado del cierre musical.