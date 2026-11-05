Legisladores afirman que los bomberos decepcionaron a ciudadanos, tras lanzar chorros de agua a manifestantes

. Sergio Ramírez informó que hay una investigación en curso.

Ningún bombero está facultado por la ley a reprimir a manifestantes. Por ello, el diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, dijo con claridad que al lanzar chorros de agua a los participantes en la protesta del domingo 11 de octubre para exigir agua limpia, los bomberos estatales y de Zapopan violaron la Constitución local y la federal.

El reclamo directo lo hizo el legislador de oposición al director estatal de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez López, quien fue citado a comparecer ante los legisladores de la Comisión de Medio Ambiente y Protección Civil.

“La exposición que aquí se ha hecho comandante Sergio, da cuenta de una grave violación a la Constitución General de la República y a la Constitución del Estado de Jalisco. ¿Por qué?, porque la Constitución General de la República y en la particular del estado, se establece que el uso de la fuerza pública del estado solamente les compete a las corporaciones autorizadas para el uso de la fuerza y Protección Civil y Bomberos no son una corporación policiaca”, advirtió.

El titular de Bomberos del Estado reconoció que, en el lanzamiento de chorros de agua, participaron elementos del Ayuntamiento de Zapopan y del gobierno de Jalisco. También estuvo presente Jenny de la Torre, coordinadora de Bomberos de Guadalajara, con quien acordó lanzar chorros de agua a baja presión.

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El comandante Sergio Ramírez López, comenzó su intervención ofreciendo una disculpa pública a la sociedad.

“Es bien sabido que nuestra función no es el control del orden público ni la confrontación con quienes ejercen su derecho a manifestarse. Ofrezco una disculpa sincera a quienes se sintieron lastimados en su confianza y a quienes se considera que se vulnera la esencia de nuestra vocación de servicio. Continuaremos fortaleciendo nuestros protocolos de actuación, para asegurar que cada intervención se realice con profesionalismo y con respeto irrestricto de los derechos humanos y en pleno apego a nuestra misión a respetar la vida”, apuntó el comandante Ramírez.

“La sociedad está profundamente decepcionada de los bomberos”, aseveró la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, al director de Protección Civil y Bomberos del estado.

“Me parece grave que, a la vez que pida disculpas de manera pública, o hace este intento, defiende que su actuar fue institucional. Primera pregunta, ¿le parece institucional agredir físicamente, con chorros de agua a presión –aunque usted dijo que fue a baja presión- pero agredió físicamente con la presión que utilizaron a la sociedad civil? Usted mismo reconoce que había adultos mayores, niñas y niños en la manifestación y ¿qué hicieron para protegerles? Antes de actuar como lo hicieron, de manera violenta”, subrayó la legisladora.

A la comparecencia ante el Congreso local fue convocado el director de Bomberos de Zapopan, Mario Alberto Espinosa Ceballos, quien no se presentó, lo que generó críticas de algunos legisladores que le reclamaron no dar la cara para rendir cuentas de la actuación de esa institución.

El Órgano Interno de Control de Protección Civil estatal tiene abierta una investigación para aplicar sanciones a los bomberos que se excedieron en lanzas chorros de agua en Casa Jalisco.