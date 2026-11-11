Desplegará Guadalajara a 600 policías para vigilar el Buen Fin

La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara desplegará a 600 policías durante el Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, para reforzar la vigilancia en plazas comerciales y corredores de alta afluencia de compradores.

El operativo contempla presencia policial en el Centro Histórico, la Zona del Vestir en Medrano, Calle 7 en la colonia Polanco y la colonia Del Fresno, entre otros puntos de la ciudad, con el propósito de brindar seguridad a quienes acudan a realizar compras durante los cinco días de promociones.

El comisario general, Ismael Ramírez Méndez, informó que también habrá coordinación con comerciantes mediante grupos de WhatsApp y el programa Negocio en Contacto, para facilitar la atención de emergencias y reportes durante la jornada comercial.

Asimismo, recordó que la ciudadanía puede solicitar el servicio de Traslado Seguro al teléfono 33 1201 6070, para recibir acompañamiento policial durante retiros o depósitos de efectivo.

Como parte de las recomendaciones, la Comisaría pidió a la población evitar cargar grandes cantidades de efectivo, utilizar tarjetas bancarias y verificar que las páginas de internet donde realicen compras correspondan a sitios oficiales. También recomendó preferir establecimientos formales, no aceptar ayuda de desconocidos en cajeros automáticos y mantener a la vista las pertenencias en espacios concurridos.

Para quienes acudan en automóvil, las autoridades aconsejaron utilizar estacionamientos formales y evitar dejar objetos de valor a la vista dentro de los vehículos. En caso de emergencia, la población podrá comunicarse al 911.

La corporación informó que durante el operativo del Buen Fin del año pasado se detuvo a 40 personas, de las cuales 30 fueron por faltas administrativas y 10 por la comisión de delitos. Además, se recuperaron 14 vehículos y dos motocicletas.

Por otra parte, para presentar quejas o denuncias relacionadas con establecimientos comerciales, la población puede comunicarse con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a los teléfonos 55 5568 8722 y 800 468 8722.