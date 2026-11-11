Gabriela Cárdenas busca sumar propuestas empresariales al Presupuesto 2027

Con el propósito de incorporar las necesidades del sector productivo en la distribución de los recursos públicos, la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco, invitó a los integrantes de Index Occidente, organismo que agrupa a la industria maquiladora y manufacturera de exportación, a presentar sus propuestas para enriquecer el Presupuesto estatal 2027, antes de que sea dictaminado y aprobado por el Poder Legislativo.

La diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, durante su ponencia ante socios de Index Occidente

Durante un encuentro con representantes de la industria, la legisladora expuso las prioridades del proyecto presupuestal, que asciende a 193 mil 640 millones de pesos, casi 11 mil millones más que el ejercicio de 2026. La propuesta fue entregada por el Ejecutivo estatal el pasado 30 de octubre y deberá ser aprobada por el Congreso a más tardar el 15 de diciembre.

“Ustedes conocen como nadie lo que una planta necesita para quedarse y crecer en Jalisco, y esa experiencia cabe en este presupuesto si llega a tiempo”, señaló Cárdenas Rodríguez, quien insistió en la importancia de que los sectores económicos participen en la construcción de las decisiones presupuestales. “Lo que no está en el presupuesto se lo lleva el viento”, advirtió.

Entre los rubros prioritarios destacó la inversión de 6 mil 930 millones de pesos para atender el problema del agua, un incremento de 132 por ciento respecto a este año. La diputada reconoció la coordinación del gobernador Pablo Lemus Navarro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar un acuerdo cercano a los 25 mil millones de pesos destinado a infraestructura hidráulica, incluidos los acueductos Chapala-Guadalajara y Calderón-San Gaspar, además de proyectos de potabilización y saneamiento.

La diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, durante su ponencia ante socios de Index Occidente

En este sentido, subrayó que la disponibilidad del recurso es indispensable para mantener la actividad económica y atraer nuevas inversiones. “Ninguna empresa se instala donde no hay agua, ninguna se queda y ninguna crece”, afirmó. También llamó a las empresas a contribuir mediante el tratamiento y reúso del agua en sus instalaciones.

En educación, el proyecto contempla 50 mil 288 millones de pesos, equivalente a uno de cada cuatro pesos del presupuesto estatal. Asimismo, el Fideicomiso para la Infraestructura y Equipamiento Educativo contará con 4 mil 389 millones de pesos, recursos provenientes de la recaudación del impuesto sobre nómina por encima del dos por ciento.

“Cada vez que una de sus empresas paga la nómina de su gente, una parte de ese impuesto termina en el techo, el baño o el laboratorio de una escuela”, explicó ante los empresarios, al destacar la relación entre la formación académica y las necesidades futuras del mercado laboral. “El talento que van a contratar en 2035 hoy está en un salón de clases”, agregó.

La diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, durante su ponencia ante socios de Index Occidente

La presidenta de la Comisión de Hacienda también abordó la importancia del Sistema Integral de Cuidados, cuya ley fue impulsada por ella y constituye la primera de su tipo en el país. Señaló que fortalecer estos servicios también representa una inversión en productividad, al permitir que las personas trabajadoras mantengan sus empleos y las empresas conserven personal capacitado. “Cuidar también es infraestructura”, sostuvo.

En otros rubros, informó que el presupuesto de salud tendrá un incremento de 870 millones de pesos, con el objetivo de alcanzar 90 por ciento de cobertura de medicamentos, mientras que los apoyos directos a personas cuidadoras han pasado de 600 mil pesos en 2022 a 164 millones en 2026.

Además, destacó una ampliación de mil 512 millones de pesos para modernizar el Tren Ligero, un crecimiento de 45 por ciento en los recursos para Protección Civil y Bomberos, así como una bolsa de 41 mil 140 millones de pesos para los 125 municipios de Jalisco.

La diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, durante su ponencia ante socios de Index Occidente

Cárdenas Rodríguez agregó que el proyecto no contempla nuevos impuestos ni incrementos en las tasas de los gravámenes estatales, con la intención de ofrecer certidumbre a quienes mantienen o consideran establecer inversiones en la entidad.

Finalmente, reiteró el llamado a los integrantes de Index Occidente para hacer llegar sus planteamientos a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, mientras continúa la revisión de la propuesta que posteriormente será sometida a consideración del Pleno.

“Son tiempos difíciles, eso lo sabemos todos. Cuando Jalisco hace equipo, nadie nos detiene”, concluyó la legisladora.