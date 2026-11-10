Apoyan en Tlaquepaque a tres personas de Guerrero atraídas por una falsa oferta de trabajo

Tres personas originarias de Ometepec, Guerrero, recibieron apoyo de policías de San Pedro Tlaquepaque para regresar a su lugar de origen, luego de viajar a Jalisco por una supuesta oferta de trabajo y quedarse sin dinero ni contacto con quienes las habían contratado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque, las personas llevaban aproximadamente tres días en la ciudad cuando acudieron a la Nueva Central Camionera. Sin embargo, quienes supuestamente pasarían por ellas nunca llegaron y después perdieron comunicación con sus contactos, cuyos números telefónicos y cuentas dejaron de estar disponibles.

Elementos del Sector 1 acudieron al lugar para atenderlas y proporcionarles alimentos. Posteriormente, personal del Agrupamiento Andrómedas estableció comunicación con la Fiscalía del Estado, que confirmó que ninguna de las tres personas contaba con una ficha de búsqueda activa.

Ante la falta de recursos para regresar a Guerrero, los oficiales gestionaron un descuento en los boletos de autobús y reunieron dinero con aportaciones de los propios policías, familiares y autoridades del estado de origen.

Durante la espera, personal de CANNAT brindó acompañamiento y protección a las tres personas. Después fueron trasladadas a la Central Camionera para abordar el autobús de regreso a su municipio.

La corporación señaló que, por las circunstancias del caso, no se descarta que hayan sido víctimas de una posible oferta laboral falsa; sin embargo, corresponderá a las autoridades determinar si existió alguna conducta delictiva.

La Secretaría de Seguridad municipal llamó a la población a verificar la autenticidad de las ofertas de empleo y evitar compartir información personal con desconocidos.