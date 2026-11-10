Trabajadores de la Planta Potabilizadora de Toluquilla piden ser recontratados por el SIAPA

Los trabajadores crearon una Coalición Laboral y buscan regresar a sus empleos. Recibieron el apoyo de la bancada del PT en el Congreso.

Un grupo de 19 personas trabajadoras que fueron despedidos de la Planta Potabilizadora número 4 de Toluquilla, el pasado 28 de octubre, crearon una coalición de trabajadores para exigir respeto a sus derechos laborales.

La Planta Potabilizadora número 4 de Toluquilla estuvo casi 20 años bajo la operación de particulares y tras tomar el control el gobierno de Jalisco, se dio el cese de los empleados.

El legislador del PT, Leonardo Almaguer, presentó un exhorto al gobierno estatal para que se respeten las leyes laborales, en la sesión más reciente del Congreso.

El secretario general de la Federación General de Trabajadores del Estado de Jalisco y sus Municipios (FGTEM), Cuauhtémoc Peña Cortés, pidió que se les paguen los salarios a todos los empleados y dio su apoyo a la coalición.

La idea es que el personal sea recontratado por el SIAPA, dijo Cuauhtémoc Peña.

“Se entregará un pliego petitorio al secretario de Gobierno (Carlos Arias Madrid), pidiéndole una reunión de trabajo para que nos explique cuál es el procedimiento para que el SIAPA absorba a los compañeros que trabajaban en la Planta, se les den nuevos nombramientos y se les reconozca toda la antigüedad. Estamos analizando que tipos de derechos se les dejó de cumplir, por ejemplo, no se les pagó a la mayoría el derecho a la vivienda, con las cuotas al Infonavit”, expresó.

La semana pasada sí se cubrió el pago de su trabajo. Sin embargo, para esta semana ya no saben si les van a pagar. A la fecha hay dos personas a las que no les han cubierto sus salarios.

La presidenta de la Coalición, Rosana Mendoza Roa, quien es química egresada de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y que durante 19 años trabajó como supervisora de operación, informó que sus compañeros están en la mejor disposición para formalizar la sustitución patronal y retomar sus puestos de trabajo.

Ella se encargaba precisamente de potabilizar el agua.

“Lo que solicitamos de manera inmediata es la intervención del gobierno del estado, así como del SIAPA, para que nos acerquemos al diálogo y veamos bajo que condiciones se va a realizar este proceso. Mis compañeros y yo estamos en toda la disposición de empezar a laborar el día que se nos requiera”, dijo.

El personal de la Planta Potabilizadora tiene una antigüedad, de entre 1 a 21 años de servicio y los trabajadores aclararon que no están peleando contra el gobierno estatal, simplemente piden respeto a sus derechos laborales.