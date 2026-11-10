Entregan apoyos bimestrales a cerca de 100 familiares de personas desaparecidas en Tlaquepaque

Cerca de 100 familiares de personas desaparecidas de Ocotlán, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque recibieron apoyos económicos del programa “Acompañar la ausencia”, que contempla la entrega de tres mil pesos bimestrales durante un año y acompañamiento psicosocial.

La entrega se realizó en el Centro Cultural El Refugio, con la participación del DIF Tlaquepaque y el DIF Jalisco. Los recursos están dirigidos a familiares que enfrentan afectaciones económicas derivadas de la desaparición y de la búsqueda de sus seres queridos.

El programa contempla apoyos para la manutención de hijas e hijos menores de 18 años de personas desaparecidas, así como para madres, padres, abuelos, hermanos, cónyuges, parejas sentimentales e hijas e hijos mayores de edad.

En representación de la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura, la presidenta del DIF Tlaquepaque, María del Carmen Curiel Aldaz, expresó su solidaridad con las familias y aseguró que el municipio mantendrá el acompañamiento.

“Sus familiares no son una cifra, sus historias sí importan y su ausencia no debe convertirse en una indiferencia”, manifestó.

Durante la jornada también se entregaron reconocimientos a participantes del taller “Acompañando ausencias”, impartido en las instalaciones del DIF municipal para atender a personas que viven directa o indirectamente la desaparición de un familiar.

Curiel Aldaz destacó otras acciones del municipio relacionadas con esta problemática, entre ellas los operativos de seguridad en la Central Camionera para prevenir engaños mediante falsas ofertas laborales, la colaboración con empresas de transporte y la habilitación de espacios para difundir fichas de búsqueda.

Como parte del encuentro se instaló una exposición de huellas de personas desaparecidas acompañadas de mensajes de sus familiares.