Aprueban aumento de 3 a 8% en las Tablas Catastrales de 125 ayuntamientos, para 2027

Legisladores de diversos partidos avalaron los valores de las propiedades para 2027.

La Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado aprobó las Tablas de Valores Catastrales de los 125 municipios de Jalisco. El promedio de incremento es de 5% y esos aumentos se tendrán que votar en sesión del Pleno Legislativo.

Las Tablas de Valores Catastrales definen el valor del suelo según la ubicación del predio, la colonia o los servicios públicos disponibles. A partir de estos valores, se establece la tarifa del impuesto predial a pagar en 2027.

En 110 ayuntamientos hubo aumentos en los valores de las propiedades, a partir de la actualización que se hizo en ese mismo número de municipios. Los 15 restantes se quedaron con sus mismas tablas catastrales, informó la diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda.

“En promedio, todos los municipios están rondando en 5% (el incremento), solo cinco van por encima de 15%. Son Tapalpa, Quitupan, Chuatlán, Tizapán el Alto y Yahualica, son los cinco municipios que están por el 15% y Tapalpa puso en su Ley de Ingresos un tope, para que no vaya de golpe este incremento del 15% en su predial y buscando tener, con esta actualización, estaría con una actualización catastral sin ningún tipo de reazgo”, explicó la legisladora.

En el caso de los diez ayuntamientos que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara, el promedio de incremento en los valores catastrales es del 3 al 8%.

“Para Acatlán de Juárez es un aumento de 8.33%, Juanacatlán 8%, Zapopan 7.67%, El Salto 5%, Zapotlanejo 5%, Tlajomulco 4.34%, Guadalajara 3.29% y Tonalá 3.33%. Están en un promedio y no hay nada que nos preocupara en la Comisión. Sí se hizo un trabajo exhaustivo por parte del Órgano Técnico de la Comisión y los equipos de asesores para validar que las tablas de valores cuadraran con los dictámenes que enviaron los ayuntamientos al Congreso”, precisó.

Estos dictámenes deben aprobarse antes del 15 de noviembre, para lo cual se realizará una sesión del Pleno, el próximo viernes.

La legisladora destacó que las propuestas enviadas por los ayuntamientos y revisadas de manera técnica, reflejan un comportamiento responsable “para dar certidumbre a las finanzas municipales sin lesionar el bolsillo ciudadano al momento de calcular el impuesto predial con promedios de entre 3% y 8% en el Área Metropolitana de Guadalajara”.

Durante la sesión de la Comisión de Hacienda se aprobó el dictamen que reforma al artículo 4º. de la Constitución Política del Estado de Jalisco para fortalecer el reconocimiento, la autonomía y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, originarios y afromexicano, en donde se contempla el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.