Guadalajara invertirá 21 millones de pesos en calles y parque de Santa Mónica

El Gobierno de Guadalajara destinará 21 millones de pesos a la renovación de la calle Málaga y la rehabilitación integral del Parque de Jerez, en la colonia Santa Mónica, como parte de un proyecto para mejorar la movilidad, recuperar espacios públicos y fortalecer las áreas de convivencia vecinal.

La presidenta municipal, Vero Delgadillo, anunció las intervenciones durante el Martes Comunitario, jornada en la que recorrió la zona y atendió las solicitudes de las familias sobre las condiciones de las calles, el arbolado, la iluminación y la seguridad.

En la calle Málaga, en el tramo comprendido entre Francisco Javier Mújica e Irene Robledo García, se colocará concreto hidráulico y se sustituirán las redes hidrosanitarias. También se contempla la rehabilitación de banquetas para mejorar las condiciones de movilidad peatonal y hacerlas más incluyentes.

“Vamos a arreglar las banquetas para que sean más incluyentes, vamos a arreglar los árboles, vamos a arreglar los juegos y este espacio”, señaló Delgadillo.

Por otra parte, los trabajos en el Parque de Jerez incluirán la rehabilitación de la cancha de basquetbol con una superficie acrílica, la renovación de losas de concreto, banquetas perimetrales y jardineras, así como la instalación de mobiliario urbano, juegos infantiles, ejercitadores e iluminación.

Durante la jornada, la alcaldesa también estableció acuerdos con los habitantes para atender puntos identificados como críticos en materia de arbolado. Las condiciones de los ejemplares serán evaluadas mediante dictámenes para determinar las intervenciones necesarias.

Entre las acciones acordadas también se encuentran el mejoramiento de la iluminación, el fortalecimiento del chat vecinal de seguridad y el reforzamiento de senderos seguros con el acompañamiento de la Comisaría de Guadalajara. Además, se dará seguimiento a los reportes sobre vehículos abandonados.

El Martes Comunitario es una estrategia del Gobierno municipal que lleva a funcionarios y personal de las distintas dependencias a las colonias para escuchar las necesidades de la población, atender solicitudes en territorio y establecer compromisos de intervención.