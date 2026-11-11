Refuerza Vero Delgadillo operativo de agua; instala 33 cisternas en Guadalajara

Ante los problemas de abastecimiento de agua que enfrentan distintas zonas de Guadalajara, la presidenta municipal, Vero Delgadillo, informó sobre las acciones que realiza el Gobierno municipal para atender a las familias afectadas, mediante el despliegue de pipas, instalación de cisternas y tinacos, así como operativos especiales en las colonias con mayores dificultades de suministro.

Durante el reporte de este miércoles 11 de noviembre, la alcaldesa detalló que el martes se distribuyeron 2.1 millones de litros de agua en 44 colonias, 14 más de las 30 que se tenían contempladas inicialmente.

Como parte de las acciones focalizadas, se realizó un operativo especial en Miravalle, donde se instalaron 10 cisternas y seis tinacos en puntos cercanos a viviendas de adultos mayores, con el propósito de facilitarles el acceso al agua sin que tengan que recorrer grandes distancias.

También se reforzó la atención en Villahermosa, una de las zonas afectadas por la baja presión y la altura, con cuatro pipas, dos de ellas de Bomberos. La alcaldesa confirmó que este miércoles continuará el operativo especial en esa colonia.

Para esta jornada, el municipio estableció como meta distribuir nuevamente 2.1 millones de litros de agua y atender al menos 35 colonias, con posibilidad de incorporar otras a partir de los reportes ciudadanos. La atención prioritaria comprende Analco, El Rosario, Atlas, El Santuario, Heliodoro Hernández Loza, El Bethel, Jardines del Sur, Monumental, Guadalajara Oriente, La Esperanza, 5 de Mayo, Echeverría, Miravalle, Circunvalación Belisario, San Vicente, Lomas del Gallo, Pablo Valdez, Lagos de Oriente, Miguel Hidalgo, Jardines de San Francisco, Cuauhtémoc, San Joaquín, Lomas de Independencia, Valentín Gómez Farías y Vistas del Sur, entre otras.

Delgadillo explicó que, además de las rutas de distribución, se trabaja en el abastecimiento de las cisternas instaladas. Hasta la mañana del martes se tenían 23 y, con las 10 colocadas ese día en Miravalle, Guadalajara suma 33 cisternas, distribuidas en diferentes puntos de la ciudad. La meta para este miércoles es instalar cuatro más.

El operativo también contempla el suministro en 10 mercados municipales, entre ellos Abastos, Juárez, Esteban Baca Calderón, Ayuntamiento, Sebastián Allende, Manuel Doblado, Antonio de Segovia, Heliodoro Hernández, Hidalgo y Mercado del Mar. Se brinda atención prioritaria a las unidades de la Cruz Verde Mario Rivas Souza e Ignacio Allende, además del equipamiento de la Comisaría y otros puntos estratégicos.

La presidenta municipal destacó que el trabajo se coordina con el Gobierno estatal, que diariamente aporta más de 20 pipas para atender escuelas, hospitales y lugares emergentes de la ciudad.

SIAPABOT, herramienta para solicitar agua

Vero Delgadillo insistió en la importancia de que las familias afectadas realicen sus reportes a través del SIAPABOT, en el número 33 5164 4440, ya que las solicitudes permiten identificar las zonas con mayores necesidades y diseñar las rutas de distribución de cada jornada.

Explicó que el municipio realiza diariamente recorridos de supervisión con alrededor de 200 personas, cuyos resultados se complementan con los reportes ciudadanos para determinar dónde enviar las pipas. Algunas colonias reciben atención recurrente debido a su ubicación y altura, factores que dificultan el suministro, mientras que otras se incorporan de acuerdo con las necesidades detectadas.

La alcaldesa agradeció la paciencia de las familias ante las afectaciones y reconoció que la falta de agua genera molestias y enojo. Aseguró que el Gobierno municipal mantendrá el acompañamiento en los hogares y colonias que atraviesan mayores dificultades de abastecimiento.