Operation Smile realizará valoraciones a 120 niñas y niños con labio y paladar hendido en Zapopan

Con la meta de valorar a 120 niñas y niños con labio y/o paladar hendido durante 2026, Operation Smile México realizó su jornada número 85 de valoraciones médicas en colaboración con Hospitales Puerta de Hierro y el Gobierno de Zapopan, a través del DIF municipal.

La iniciativa, que se desarrolla por cuarto año consecutivo, busca identificar a las y los pacientes que son candidatos a cirugía reconstructiva y facilitarles el acceso gratuito a tratamientos especializados, así como el acompañamiento médico que requieren durante su recuperación.

Durante el encuentro, Mauricio Rojas Londoño, director ejecutivo de Operation Smile México A.C., destacó que el impacto de estas intervenciones va más allá de los resultados físicos.

“La importancia de poder tener esta cirugía va más allá del resultado estético, y el resultado funcional detrás de un paciente hay una persona, y detrás de esa persona hay una historia siempre”, expresó.

Para este año se contempla atender a 120 menores, de los cuales se estima que alrededor de 60 podrán ser candidatos a cirugía. Como antecedente, en 2025 fueron valorados 114 niñas y niños y 55 recibieron procedimientos reconstructivos de labio y/o paladar hendido.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, reconoció el trabajo coordinado entre las instituciones y señaló que este tipo de procedimientos representan costos elevados para las familias, además de requerir seguimiento médico durante el proceso.

“De verdad que profesionalismo, que organización, sobre todo el gran corazón que le ponen para poder realizar esto, porque ustedes le cambian la vida a una familia”, señaló.

Por su parte, Rodrigo Fernández, director general del Hospital Puerta de Hierro Sur, agradeció la participación del personal médico, la iniciativa gubernamental y la asociación civil para hacer posible el programa.

Omar Silerio Martínez, CEO de Hospitales Puerta de Hierro, también resaltó la importancia del trabajo en equipo y de dar continuidad a este tipo de iniciativas, mediante las cuales se han transformado vidas.

En tanto, Martha Elena Moragrega Lázaro, presidenta del Voluntariado del DIF Zapopan, reconoció la labor de las personas voluntarias, las familias y los equipos médicos que participan en las jornadas, y destacó el acompañamiento que brindan a madres y padres de los pacientes.

De acuerdo con los datos presentados durante el evento, se estima que uno de cada 700 niños nace con labio y/o paladar hendido en México, lo que representa aproximadamente 3 mil 500 nuevos nacimientos al año con esta condición.

Operation Smile México A.C. inició actividades en el país en 2006 y, desde entonces, ha realizado más de 6 mil 700 cirugías reconstructivas gratuitas de labio y/o paladar hendido. La organización brinda atención a niñas, niños, jóvenes y adultos de escasos recursos mediante un tratamiento integral y multidisciplinario.

La jornada representa un esfuerzo de colaboración entre la asociación civil, el sector hospitalario, el DIF Zapopan y el voluntariado para acercar servicios de salud especializados a familias que enfrentan dificultades para acceder a estos procedimientos.