Ofrece Zapopan descuentos de hasta 75% en multas y recargos durante el Buen Fin

El Gobierno de Zapopan puso en marcha la campaña Buen Fin 2026, con descuentos de hasta 75 por ciento en multas y recargos de distintas contribuciones municipales, como una alternativa para que los contribuyentes regularicen sus adeudos antes de finalizar el año.

La estrategia estará vigente del 9 de noviembre al 16 de diciembre y contempla beneficios en el impuesto predial, refrendo de licencias de giro y anuncios, derechos por el servicio de agua municipal, uso de locales en mercados, estacionamientos públicos y exclusivos en la vía pública, así como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales.

La tesorera municipal, Adriana Romo López, explicó que los descuentos buscan facilitar que la población se ponga al corriente en sus obligaciones y comience 2027 sin adeudos pendientes.

En el caso de las multas de movilidad, se aplicará un descuento de 80 por ciento durante los primeros 10 días hábiles posteriores a la fecha de infracción y de 75 por ciento una vez transcurrido ese periodo. El beneficio contempla multas y recargos generados hasta el 31 de diciembre de 2025, con excepción de las infracciones de clave ocho, correspondientes a estacionarse parcial o totalmente sobre banquetas, cruces y rampas peatonales.

Para acceder a los descuentos es necesario liquidar la totalidad del adeudo en una sola exhibición, ya que los beneficios no aplican para convenios de pago ni parcialidades. Sin embargo, los contribuyentes podrán utilizar tarjetas de crédito para acceder a meses sin intereses, de acuerdo con las condiciones de cada institución bancaria.

Romo López precisó que el porcentaje de descuento también depende del medio de pago. Para obtener hasta 75 por ciento en multas y recargos de predial, licencias, agua municipal, mercados y estacionamientos, se recomienda utilizar los canales digitales. Si el pago se realiza directamente en una recaudadora, el beneficio será de hasta 50 por ciento.

Entre las opciones para acceder al descuento de hasta 75 por ciento se encuentran el portal de internet del Ayuntamiento, el código QR, la aplicación predial, ventanillas bancarias, tiendas de conveniencia, ChatBot y CoDi.

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales es una excepción, pues el descuento de hasta 75 por ciento puede obtenerse tanto por internet como de manera presencial en la recaudadora del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ).

Por otra parte, las multas de Reglamentos también tendrán hasta 75 por ciento de descuento al liquidar el adeudo total, siempre que correspondan a multas y recargos generados hasta el 31 de diciembre de 2025. Este trámite deberá realizarse exclusivamente en las recaudadoras municipales.

El mismo porcentaje de descuento estará disponible para el mantenimiento de áreas comunes en cementerios oficiales y los convenios de regularización de fraccionamientos, conceptos que también requieren pago presencial.

La tesorera municipal señaló que no existe un límite de antigüedad para los adeudos que pueden acceder a los beneficios, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para cada concepto.

Los contribuyentes pueden consultar sus adeudos, las condiciones y las alternativas de pago en el portal gobierno.zapopan.gob.mx/buenfin2026. También está disponible el BetoBot, a través del número 33 3134 4810, para obtener información sobre la campaña.