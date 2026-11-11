La Planta de Ciclo Combinado en Acatlán no usará agua de la laguna de Atotonilco, advierte Secretaría de Energía

Al micrófono, el secretario de Energía, Manuel Herrera. Al lado, la diputada Valeria Ávila.

Ante las críticas que ha generado el proyecto para una próxima construcción de la Planta de Energía de Ciclo Combinado, en Acatlán, el secretario de Desarrollo Energético Sustentable, Manuel Herrera Vega, salió en su defensa y aseguró que toda el agua que se va a utilizar “es agua de reuso”.

De esta forma, dijo que no se necesitará abrir pozos para extraer agua, ni se va a tomar agua de la laguna de Atotonilco el Bajo, en el municipio de Villa Corona.

El funcionario habló del tema en el Congreso del Estado, ante diputados de la Comisión de Competitividad y Desarrollo Económico, como parte de las sesiones de glosa del II Informe del gobernador Pablo Lemus.

Manuel Herrera Vega, secretario de Energía, explicó que “la Planta se pretende construir en el municipio de Acatlán de Juárez; es un proyecto de la CFE impulsado por el gobierno federal y donde el gobierno de Jalisco está dando todas las facilidades para que este proyecto se pueda llevar a cabo”.

Este proyecto es estratégico para el estado de Jalisco. Los proyectos de energía se llevan a cabo a partir de convocatorias donde la CFE y la Secretaría de Energía identifican que existe la infraestructura y de transporte y que la energía se puede llevar donde mas se necesita y por eso se eligió esa ubicación, junto al Centro Logístico de Acatlán, aseguró Herrera Vega.

Agregó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya hizo el estudio de impacto ambiental y no representa un riesgo para el ecosistema de la laguna de Atotonilco.

El diputado del PT, Leonardo Almaguer Castañeda, expresó que hace falta mayor información y sobre todo, que el proyecto se socialice ante la población de Acatlán, Zacoalco y Villa Corona.

“Ayer hubo manifestantes por parte de habitantes de la región de Zacoalco, Acatlán, Villa Corona y Atotonilco el Bajo, porque no hay información sobre la socialización del proyecto, ni se han presentado estudios de impacto ambiental en la región, ¿cuándo se planean presentar?, ¿cuándo se piensa informar? Y ¿qué actividades de socialización van a realizar en la región? para que las comunidades que ahí habitan conozcan lo que ahí se va a proyectar y lo que se va a hacer en esa región”, preguntó el legislador.

La diputada de MC, Gabriela Cárdenas, señaló que ese tipo de proyectos son necesarios para que Jalisco siga como líder en la recepción de inversión extranjera directa (IED).

“Si Jalisco quiere seguir siendo ese estado que atrae inversión extranjera y ser líder en ese renglón, tiene que seguir buscando garantizar estos mecanismos con la energía también. Esta agenda tiene un propósito y lo compartimos y lo vemos desde esta visión que tiene que generar estas oportunidades para mejorar los servicios en las comunidades”, aseveró.

El secretario de Energía dijo que para 2030 Jalisco tiene que aumentar su capacidad energética en 4 mil mega watts adicionales y afirmó que se va por buen camino para lograrlo.

Jalisco es el tercer estado de mayor consumo de energía en el país y tiene un déficit de 32% en la generación que requiere la población y el sector económico.

La sesión que duró alrededor de dos horas, la moderó la diputada Valeria Ávila, presidenta de la Comisión de Competitividad del Congreso, quien solicitó al funcionario que entregue el Plan de Desarrollo Energético 2025-2030 para su consulta pública.