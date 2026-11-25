De sombrero, el alcalde de Huejuquilla el Alto, Miguel Pérez Graciano y los hermanos Lorena y Ricardo Vela. Exigen justicia.

Los hijos de Luis Vela Miranda, nativo de Tenzompa, municipio de Huejuquilla el Alto, en la región Norte del estado, exigen que se haga justicia en Jalisco, luego de que se logró la extradición -desde Sacramento, California- de José Trinidad Martínez Santoyo, acusado del asesinato, quien podría ser dejado en libertad por el Juez 14º de lo Criminal, Alex Enrique Camacho Soltero.

Ricardo y Lorena Vela Herrera, hijos de Luis Vela, quien fue asesinado el 21 de diciembre de 2013 en Huejuquilla el Alto, viven en Arkansas, Estados Unidos y viajaron a Guadalajara, para vigilar que el Poder Judicial cumpla con la ley.

Lorena Vela relató entre lágrimas los hechos en que a su papá le arrebataron la vida:

“El 21 de diciembre de 2013, mientras mi papá estaba vendiendo unos boletos para una charreada que iba a realizarse en Huejuquilla el Alto, se arrimó a un billar a vender unos boletos. Se le arrimó una persona del pueblo, pero él vive en Estados Unidos; esa persona se molesta, pide unos boletos gratis, mi papá se los niega. Entonces, el señor lo empieza a ofender, lo sigue y mi papá se va del lugar porque ese señor tiene antecedentes de otros dos crímenes en el pueblo y huyó a Estados Unidos, todo el pueblo lo conoce como una persona muy agresiva. Entonces, mi papá se fue del lugar, no quiso seguir discutiendo con esa persona, el señor saca un arma y con dos tiros le quita la vida a mi papá, injustamente, sin que él pudiera defenderse”.

Por ello, la señora Lorena Vela y su hermano Ricardo, piden la intervención del gobernador Pablo Lemus y del titular del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial, magistrado José Luis Álvarez Pulido, para que no se deje libre al detenido.

“Le pedimos a Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, que nos apoye, porque este es un criminal que necesita pagar con cárcel. Es todo lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo justicia y también pedimos a José Luis Álvarez, presidente del Poder Judicial, que por favor nos pueda apoyar con este caso, que él vea que se haga justicia para el pueblo y para todos, pues son varias familias dañadas y no podemos permitir que un criminal ande suelto”, dijo.

Los hermanos Vela están siendo acompañados del alcalde de Huejuquilla el Alto, Miguel Pérez Graciano. Los tres acudieron al Congreso del Estado para dialogar con el diputado Miguel de la Rosa Figueroa, a quien solicitaron que esté al pendiente del caso.

Este jueves a las 2 de la tarde está programada la audiencia en los Juzgados de Puente Grande, en la que se definirá la situación legal de José Trinidad Martínez Santoyo.