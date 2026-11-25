El fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), el impulso al campo jalisciense y la generación de empleo formal serán algunas de las prioridades que el Congreso de Jalisco buscará incorporar en el Presupuesto Estatal 2027, a partir de las propuestas recogidas en el ejercicio de participación “Tu Voz Hace Presupuesto”.

La primera mesa de trabajo dedicada al sector económico fue encabezada por la diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado, quien señaló que el objetivo es escuchar a los distintos sectores productivos y orientar la inversión pública hacia proyectos que favorezcan el crecimiento económico y reduzcan las brechas de desigualdad.

“Estoy convencida de que el trabajo es el programa social más poderoso que existe, con salarios dignos y bien remunerados”, afirmó la legisladora. Añadió que aumentar la inversión para el desarrollo económico permitiría generar más empleos formales y sacar a más personas de la informalidad, la pobreza y la desigualdad.

Impulsará Congreso de Jalisco presupuesto 2027 con mayor respaldo a Mipymes, campo y generación de empleo: Gabriela Cárdenas

Durante la mesa se establecieron tres ejes principales para orientar el análisis del presupuesto:

- Fortalecimiento de Mipymes y emprendedores: ampliar los apoyos a micro, pequeñas y medianas empresas mediante capacitación, desarrollo de talento, soluciones energéticas y herramientas para que los negocios locales, jóvenes emprendedores y artesanos puedan crecer y acceder a ferias y mercados internacionales.

- Atracción de inversiones: mantener condiciones competitivas para posicionar a Jalisco entre las entidades con mayor crecimiento económico y atraer nuevos proyectos de inversión.

- Impulso al campo jalisciense: incrementar los recursos destinados al sector agroalimentario para fortalecer la productividad y respaldar a quienes participan en esta actividad.

Durante el encuentro, el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, expuso que la administración estatal busca mantener un crecimiento económico equivalente al doble del promedio nacional. Indicó que, al tercer trimestre de 2026, Jalisco registró un crecimiento superior a tres puntos y que la inversión extranjera directa superó los dos mil 700 millones de dólares, por encima de la meta prevista para todo el año.

Para sostener este dinamismo, explicó que se proyecta mantener un programa de inversión y obra pública superior a los 22 mil millones de pesos, con prioridad en infraestructura hídrica y logística, acceso a suelo, energía y fortalecimiento de las cadenas de suministro, particularmente para vincular a las pequeñas y medianas empresas con las grandes industrias.

Por su parte, Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, destacó la participación conjunta del Gobierno, la iniciativa privada y la academia en el desarrollo económico de Jalisco. También señaló que seis de cada 10 pesos de los apoyos económicos estatales se destinan al interior de la entidad, con la intención de equilibrar el crecimiento de sus 12 regiones.

El funcionario llamó a revisar los recursos asignados al gabinete económico, que en 2026 representaron 2.7 por ciento del gasto estatal, para ampliar las partidas destinadas a capacitación y financiamiento de Mipymes, promoción turística, diversificación de mercados y atracción de inversiones.

Cárdenas señaló que el proyecto presupuestal mantendrá la visión del Plan Estatal de Desarrollo impulsado por el gobernador Pablo Lemus, con recursos prioritarios para:

Educación.

Infraestructura.

Sistema de cuidados.

Fortalecimiento del sistema de salud, incluido el abasto de medicamentos, la atención especializada y el autismo.

Gestión del agua y atención de las necesidades hídricas.

En la mesa también participaron Cindy Blanco Ochoa, secretaria de Desarrollo Económico, y Manuel Herrera Vega, secretario de Desarrollo Energético Sustentable, además de representantes de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Entre los participantes del sector productivo estuvieron representantes de Coparmex Jalisco, la Cámara de Comercio de Guadalajara, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, Canieti, Index Occidente, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior y la Cámara Textil de Occidente.

También acudieron integrantes de la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco, Canacine Jalisco, el Consejo Regulador del Tequila y la Asociación de Empresarios del Centro Histórico de Guadalajara, así como representantes de universidades públicas y privadas y de la asociación Familia Incluyente.