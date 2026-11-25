El Gobierno de Tlajomulco puso en marcha un programa de rehabilitación de calles en distintas localidades de Valle Sur, con una inversión multianual de 200 millones de pesos. A la par, concluyó trabajos en el sistema de distribución de agua potable de Valle Dorado, donde el Ayuntamiento reportó que ya no es necesario enviar 250 pipas mensuales para complementar el abastecimiento.

El programa vial contempla intervenciones en Chulavista, Santa Fe, Las Luces, Valle de Tejeda, Lomas del Mirador, Lomas del Sur, Hacienda Los Eucaliptos, Valle Dorado Inn, Real del Valle y Villa Fontana Aqua, además de la avenida Jesús Michel González.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que en algunas vialidades se sustituirá el bacheo por trabajos de fresado completo, es decir, retirar la superficie dañada para colocar una nueva carpeta asfáltica con polímero.

“Vamos a desbastar toda la superficie con esta máquina que ven aquí, que le llamamos nosotros perfiladora, y luego ya se aplica una carpeta con polímero. Entonces, esto nos permite que tenga mayor resistencia, que sea impermeable al agua”, detalló.

Obras viales Valles Tlajo (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

Las obras también incluyen reencarpetado, aplicación de sello y señalamiento horizontal, con la finalidad de recuperar las condiciones de circulación en las calles intervenidas.

En Valle Dorado, la rehabilitación del sistema de distribución de agua potable requirió 1.5 millones de pesos. Los trabajos abarcaron las casetas y áreas operativas, accesos, patio de maniobras, zona de almacenamiento, delimitación perimetral y cisterna, además de la instalación de iluminación y la renovación de válvulas y bombas.

El director de Agua Potable e Infraestructura Hidráulica, Héctor Gabriel Chaires Muñoz, informó que la infraestructura opera desde finales de septiembre y permite suministrar agua mediante bombeo de las 6:00 a las 20:00 horas.

“Dejamos de mandar 250 pipas mensualmente, que era lo que nos ayudaba a medio cubrir el abastecimiento. Ahora, gracias a esa línea, pues ya les podemos dar un bombeo en este momento de las seis de la mañana hasta las ocho de la noche”, señaló.

Por su parte, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez indicó que entre 2024 y 2026 se contempla una inversión superior a los 42 millones de pesos en Valle Dorado, destinada a calles, espacios públicos, infraestructura hidráulica y equipamiento comunitario.

Las obras forman parte de un paquete de intervenciones en la Zona Valle, aunque los trabajos viales y la rehabilitación hidráulica corresponden a proyectos con montos y alcances distintos.