Vecinos de la colonia Tabachines, en Zapopan, bloquearon el Periférico Norte, por varias horas. Piden ser escuchados.

Tras la protesta de vecinos de la zona de Tabachines, la diputada del distrito 4 de Zapopan, Tonantzin Cárdenas, hizo un llamado público al gobierno de Zapopan para que escuche a los colonos que se manifestaron en el arranque de los trabajos del paso elevado en Periférico Norte, al cruce con la avenida Tabachines.

La legisladora dijo que, pese a que el proyecto está listo desde hace meses, no se hizo trabajo de socialización con los habitantes de las colonias aledañas, quienes sí quieren la obra vial, pero no aceptan que se instalen dos pasos elevados tipo herradura.

“Es una situación sistemática y eso es lo lamentable, que las y los vecinos no han sido escuchados. Sus opiniones no han sido tomadas en cuenta, para la viabilidad de estos proyectos que, además tienen una década de retraso y de promesas del Ayuntamiento de Zapopan y de MC, para resolver los problemas viales que enfrenta esta zona de Tabachines, en el cruce con Periférico”, apuntó.

Dijo que ella no se atrevería a decir cuál de las dos obras es mejor. “No lo puedo decir, porque no vivo ahí. Y lo más importante para el Ayuntamiento –en su responsabilidad- sería atender a las peticiones de quienes habitan ese territorio”, subrayó.

La legisladora dijo que algunos manifestantes, entre quienes hay personas de la tercera edad, han recibido llamadas telefónicas donde les hicieron amenazas de muerte, por manifestarse en el Periférico.

“Durante la noche y esta mañana recibieron llamadas amedrentándoles y violentando su tranquilidad, les hicieron amenazas de muerte, es lo que nos hicieron llegar las vecinas y los vecinos y nos parece sumamente grave. Hago del conocimiento público que esto está sucediendo y es muy grave y todas y todos estamos atentos por la seguridad y bienestar de las familias”, expresó.

La solución vial en Periférico Norte y avenida Tabachines tiene asignado un presupuesto de 550 millones de pesos y esta semana comenzaron los trabajos preparatorios. Por ello, este martes se realizó una protesta que bloqueó Periférico Norte, a la altura de la avenida Tabachines.