Transporte masivo del AMG aceptará pagos con tarjetas bancarias sin contacto

Con el objetivo de facilitar el acceso al transporte público y modernizar los métodos de pago, la Secretaría de Transporte de Jalisco (SETRAN) anunció un acuerdo con Visa para habilitar el pago con tarjetas bancarias sin contacto en todas las estaciones del transporte público masivo del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La dependencia, encabezada por Diego Monraz Villaseñor, informó que esta medida permitirá a las y los usuarios pagar su pasaje de manera rápida, segura y sin efectivo, utilizando tarjetas de crédito o débito con tecnología contactless. Además, quienes cuenten con teléfonos celulares o relojes inteligentes vinculados a una tarjeta podrán realizar el pago directamente desde sus dispositivos.

El anuncio se realizó en el marco del taller internacional “Del plan al día del partido: soluciones de movilidad para la gestión de grandes eventos”, organizado por la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), donde se destacó la importancia de implementar soluciones tecnológicas que mejoren la experiencia de viaje y agilicen el flujo de pasajeros.

Autoridades estatales subrayaron que este avance representa un paso clave hacia la digitalización del sistema de transporte, al tiempo que optimiza los tiempos de acceso, reduce filas y fortalece la seguridad en las estaciones, beneficiando a los miles de usuarios que diariamente utilizan el transporte masivo en la metrópoli.