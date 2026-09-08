Innovación para hacer de Guadalajara un polo de inversión y empleo

Guadalajara busca colocarse como una ciudad atractiva para invertir, emprender y generar empleo a partir de una estrategia de innovación que, más allá de incorporar nuevas herramientas, plantea una relación distinta entre el Gobierno y quienes sostienen la economía local.

Durante la administración de la presidenta municipal Vero Delgadillo se impulsó una política de desarrollo económico enfocada en reducir obstáculos, acompañar a quienes emprenden y recuperar espacios donde diariamente se desarrolla buena parte de la actividad comercial de la ciudad.

Vero Delgadillo impulsa a Guadalajara como polo de inversión y desarrollo

Uno de los principales avances se encuentra en la Ventanilla Empresarial, mediante la cual se orienta a las personas en la gestión y emisión de licencias, con el objetivo de simplificar procesos y favorecer la formalidad. Hasta ahora, 127 actividades económicas de bajo impacto han sido beneficiadas con esta simplificación administrativa.

La apuesta es que abrir un negocio deje de representar un recorrido complicado frente a la burocracia y que el Gobierno se convierta en un facilitador para la generación de empleos y nuevas inversiones.

A esta estrategia se suma la apertura del Centro Económico Guadalajara, concebido como un espacio para impulsar oportunidades, inversión y empleo, y fortalecer el acompañamiento a quienes buscan desarrollar proyectos productivos.

La innovación también se refleja en la manera de fortalecer la economía de los barrios. En los mercados municipales se destinaron más de 88 millones de pesos para rehabilitar seis espacios, entre ellos Plutarco Elías Calles, Herrera y Cairo/San Onofre, Beatriz Hernández, Mercado Libertad, Mercado Ayuntamiento y Mercado Corona.

A través de Qué Lindos Mercados, además, se beneficiaron más de dos mil locatarios en 34 mercados, mientras que la intervención del Mercado Libertad, en San Juan de Dios, representó una inversión superior a 37 millones de pesos y benefició a más de 10 mil personas, entre comerciantes y visitantes.

El proyecto incluyó mejoras en protección civil, seguridad, reforzamiento de locales y cableado, además de la instalación de un mural mosaico señalado como el más grande de Jalisco, incorporando también un componente cultural y turístico a la recuperación del inmueble.

El impulso a la innovación económica alcanzó también a las personas emprendedoras. Los programas Hecho por Tapatías y Corazones en Acción recibieron cerca de 18 millones de pesos para apoyar proyectos individuales y colaborativos mediante créditos, mentorías y acompañamiento para su crecimiento.

En materia de talento, Guadalajara Bilingüe otorgó mil 335 becas para cursos de inglés, mientras que 80 personas con proyectos vinculados a las industrias creativas recibieron asesoría y mentoría de acuerdo con las necesidades de este sector.

La estrategia tuvo además una vertiente vinculada con el turismo y la actividad económica generada durante la celebración mundialista. Mediante Vibra con Guadalajara Mundialista, se apoyó a 450 propietarias y propietarios de restaurantes, fondas, cenadurías, taquerías, loncherías, cafeterías, tiendas de abarrotes y negocios similares.

Vero Delgadillo impulsa a Guadalajara como polo de inversión y desarrollo

Con este modelo, la innovación económica planteada por la administración municipal no se limita a atraer grandes inversiones, sino que busca fortalecer desde el pequeño comercio y los mercados tradicionales hasta los emprendimientos y las industrias creativas.

El objetivo de fondo es construir una economía local más dinámica, con menos trámites, mayor acompañamiento y mejores espacios para trabajar, bajo la premisa de que hacer de Guadalajara un polo de inversión también implica cuidar y fortalecer a quienes todos los días mantienen activa la economía de sus barrios.